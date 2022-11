Vincent Bruins

Woensdag 30 november 2022 13:08 - Laatste update: 13:12

Niki Lauda won drie wereldkampioenschappen in de Formule 1, voordat hij bij Mercedes terechtkwam als belangrijke adviseur. De Oostenrijker overleed in mei in 2019. Mercedes heeft de straat die leidt naar de fabriek in Brackley, vernoemd naar hun legendarische collega.

Lauda won titels in 1975, 1977 en 1984 en stond niet alleen bekend om zijn rivaliteit met James Hunt in 1976, maar ook om zijn uitmuntende vaardigheden in de setup van zijn F1-bolides en zijn eerlijke, directe persoonlijkheid. In september van 2012 nam hij de rol van niet-uitvoerende voorzitter bij Mercedes op zich. Lauda is medeverantwoordelijk voor het overhalen van Lewis Hamilton van McLaren naar het Duitse team. Hij overleed in mei in 2019 in het ziekenhuis in Zürich na gezondheidsproblemen met zijn nieren. Lauda wordt door het hele team van Mercedes nog altijd erg gemist.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo erkent na Red Bull-overstap: "Ik voerde ook gesprekken met Mercedes"

Wolff

"Het is echt een eer om Lauda Drive te mogen onthullen en het was geweldig om zoveel teamleden samen te zien komen om de onthulling bij te wonen," zo vertelde teambaas Toto Wolff. "Hoewel onze dierbare vriend en collega Niki niet zou hebben gewild dat we ophef zouden maken, zou hij ook trots zijn dat deze straat naar hem vernoemd is. Het was voor ons allemaal een voorrecht om met hem samen te werken en ik had het geluk hem één van mijn beste vrienden te mogen noemen. Hij heeft enorm veel bijgedragen aan ons succes, hij was een geweldige sparringpartner voor mij en een sterke voorzitter die we heel erg missen. Ik wou dat hij er nog was als mijn vriend en als voorzitter, want er zouden veel vragen zijn geweest die ik hem dit jaar had willen stellen. Zijn nalatenschap leeft voort in zoveel vormen, maar om te weten dat zoveel mensen Lauda Drive de komende jaren zullen passeren, is ontzettend bijzonder."