Jeen Grievink

Dinsdag 29 november 2022 13:54

Daniel Ricciardo en Red Bull Racing maakte kortgeleden bekend weer samen in het huwelijksbootje te stappen. Ditmaal gaat de Australiër niet als vaste, maar als reservecoureur aan de slag bij de Oostenrijkse renstal. Het was echter niet de enige optie die Ricciardo had, want hij bevestigt nu dat Mercedes ook interesse toonde.

Nadat Ricciardo een akkoord had bereikt met McLaren om zijn contract vroegtijdig te beëindigen, moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een stoeltje op de grid bleek uiteindelijk geen realistische optie en daarom begon de man uit Perth zich ook te oriënteren op andere mogelijkheden. Hij wilde een voet tussen de deur houden in de Formule 1 en daarom lag een rol als test- en reservecoureur het meest voor de hand. Uiteindelijk kwam Ricciardo uit bij Red Bull Racing, het team waar hij eind 2018 de deur achter zich dichttrok. Hij voerde echter ook gesprekken met Mercedes.

Ricciardo gevleid door interesse Mercedes

"Er waren ook gesprekken met Mercedes", zo erkent Ricciardo in The Fast Lane-podcast, waarin hij praat met Matt Clayton en Michael Lamonato. "Ik waardeerde het dat zij ook interesse toonde, want natuurlijk was dat aantrekkelijk. Maar toen werd het een beetje stil en begon Red Bull steeds meer voor de hand te liggen. De gesprekken werden ook steeds natuurlijker. Er was een deel van mij, ook toen ik nog voor Red Bull reed, dat altijd naar Mercedes keek, want ze waren zo dominant. Dus ik had wat gesprekken met hen enige tijd geleden, en die waren fijn. Het was ook fijn om nog steeds gewaardeerd te worden door de topteams."

Ricciardo had behoefte aan vertrouwde omgeving

Hij vervolgt: "Maar toen Red Bull steeds serieuzer werd, werd het voor mij ook steeds logischer. Ik heb de afgelopen jaren een beetje rondgezworven en misschien is een vertrouwde omgeving wel goed voor mij, om terug te gaan en te werken met mensen waarmee ik voorheen ook heb gewerkt."