Circuit de Barcelona-Catalunya is niet de meest populaire baan bij de Formule 1-fans. De gastheer van de Spaanse Grand Prix wordt al gauw als "saai" bestempeld. Formule 1-CEO Stefano Domenicali houdt dan ook goed Circuito de Navarra in de gaten.

Domenicali herhaalt wel dat hij op dit moment niet meer dan 24 races op de F1-kalender wil hebben. Daarnaast praat hij vol lof over Fernando Alonso, van wie hij hoopt dat hij met Aston Martin vooraan het veld kan meedoen, in een interview met Marca.

Navarra

"De mogelijkheden zijn oneindig, de sky is the limit," lachte Domenicali over races die er nog bij kunnen komen in de Formule 1. "Nee, dat is een grapje. Ik denk dat we volgend jaar met 24 Grands Prix op de limiet zitten en dat dat het optimale aantal is, rekening houdend met de groei die we over de hele wereld hebben gehad. Niet meer dan dat," zei hij bevestigend. Het circuit van Navarra, gelegen in het noorden van Spanje tussen Bilbão en Zaragoza, is onlangs overgenomen door voormalig Formule 1-coureur en baas van MotorSport Vision, dat ook eigenaar is van onder andere Brands Hatch en Donington Park, Jonathan Palmer. Navarra was tot tien jaar geleden gastheer van het FIA GT-kampioenschap en Palmer wil de baan weer terugbrengen in de internationale racerij. "We volgen de ontwikkeling daarvan op de voet. Er worden veel interessante projecten ontwikkeld in Spanje," vertelde Domenicali over het Noord-Spaanse circuit.

Alonso

"Fernando heeft de sport van de Formule 1 in zijn bloed," zei Domenicali die ooit Alonso's teambaas was bij Ferrari. De Spaanse coureur is nu van Alpine naar Aston Martin overgelopen. "Hij slaagt erin om continue motivatie te hebben. Zelfs toen hij F1 verliet, had hij het al in zijn hoofd om terug te keren. Hij verdient nu natuurlijk de plek waar hij zit en ik wil dat hij een competitieve auto krijgt, want dan loopt Fernando zo voorop." De CEO zou het dus goed vinden voor de Formule 1, als Alonso weer vooraan zou mee kunnen vechten.