Dit zijn de circuits die volgend decennium sowieso op de kalender staan

Vincent Bruins

Dinsdag 29 november 2022 21:03 - Laatste update: 21:17

We blikken vooruit op de 30-er jaren van de 21e eeuw en we kijken naar welke races sowieso op de kalender van de Formule 1 zullen staan. Vooral circuits in het Midden-Oosten hebben langdurige contracten getekend, maar ook twee Grands Prix in Noord-Amerika zullen volgend decennium van de partij zijn.

De Grand Prix van Abu Dhabi zal tot en met 2030 op de kalender staan. Dat werd vorig jaar december aangekondigd. Het circuit van Yas Marina betaalt goed geld om gegarandeerd een plekje te krijgen als laatste race van het seizoen. Ook buurland Saudi-Arabië krijgt de komende acht seizoenen een plek op de kalender. Vooralsnog wordt er op het snelle circuit van Jeddah Corniche geracet, maar er zijn plannen om een zeven-kilometerlange baan aan te leggen in Qiddiya waar nog pret- en waterparken omheen worden gebouwd. Qatar organiseerde in 2021 al een race als vervanger van Australië, terwijl ze 2022 overslaan, vanwege het WK voetbal, maar in 2023 keren ze terug. De race wordt op Losail International Circuit verreden. Het land heeft een contract voor tot en met 2032 en ook hier zijn plannen om eventueel een nieuwe baan aan te leggen, speciaal voor de Formule 1. Bahrein maakt het Midden-Oosterse feestje compleet met een contract voor tot en met 2036.

Australië, Canada en Miami

Het circuit in Albert Park in Melbourne onderging voor dit seizoen nog een metamorfose om meer inhaalmogelijkheden te creëren. De Grand Prix van Australië, een van de favoriete circuits onder niet alleen coureurs, maar ook onder fans, zal tot en met 2035 nog in de Formule 1 blijven. Canada is nog zo'n favoriet. Circuit Gilles Villeneuve op Île Notre-Dame in Montreal zal tot en met 2031 gastheer zijn van de Canadese Grand Prix. Ook Miami heeft een contract voor de komende negen seizoenen op de gloednieuwe Miami International Autodrome naast het Hard Rock Stadium van NFL-team Miami Dolphins.