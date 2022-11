Vincent Bruins

Ross Brawn heeft een stapje teruggedaan uit zijn rol als sportief directeur van de Formule 1 voor Liberty Media. Hij was een van de voorstanders van de zogenaamde 'Sprint'. Brawn vertelt over sprintraces, de kwalificatie in huidige vorm en nieuwe circuits in zijn column voor Formula1.com.

"We hebben een groep mensen die zich concentreert op het proberen circuits zo interessant mogelijk te maken, zodat we niet op banen komen waar we niet behoorlijk kunnen racen," zo schreef Brawn over toekomstige bestemmingen voor de Formule 1. "Elk bestaand circuit is nauwkeurig bekeken en we hebben inbreng in alle nieuwe banen om geweldige races te garanderen." Volgend jaar komt de Grand Prix van Las Vegas erbij, een ultrasnel stratencircuit over de bekende Strip. De race in Qatar, die in 2021 al op de kalender stond als vervanger van Australië, komt terug en de Grand Prix van Saudi-Arabië zou verhuizen naar het resort van Qiddiya, maar die race blijft voorlopig nog even in Jeddah. Voor 2024 liggen de plannen klaar voor de Caribische Grand Prix in de Colombiaanse stad Barranquilla.

Kwalificatie

"Qua sportreglementen zijn we altijd ruimdenkend geweest over hoe we de indeling van het raceweekend kunnen ontwikkelen," ging Brawn verder. "Er zijn al zoveel goede dingen in F1. Naar mijn mening is hoe de kwalificatie op dit moment is prima. Een kwalificatiesessie die is opgedeeld in drie delen, zorgt ervoor dat mensen gekluisterd aan de buis blijven. Het is spannend en zo nu en dan komen er verrassende resultaten naar boven."

Sprint

"De Sprint was een initiatief dat lijkt te werken," aldus de voormalig teambaas van onder andere Ferrari en Brawn GP. "We breidden uit naar zes sprintraces volgend jaar. Ik weet niet wat het optimale aantal is waar we op de lange termijn over eens zullen worden. Sommigen vinden dat we het bij iedere race moeten hebben. We zien wel hoe dat zich ontwikkelt. De Sprint heeft er in ieder geval zeker weten voor gezorgd dat het hele weekend weer levendig voelt en het geeft ons drie volle dagen aan actie."