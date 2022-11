Brian Van Hinthum

Dinsdag 29 november 2022 11:30

Ross Brawn heeft de afgelopen jaren veel betekend in de ontwikkeling van de Formule 1 en de sport is er de laatste jaren - mede onder zijn bewind - flink op vooruit gegaan. Eén van de nieuwe introducties is het budgetplafond en de afzwaaiende topman is van mening dat deze een belangrijke rol heeft gespeeld voor de Formule 1.

Begin 2021 werd het budgetplafond ingevoerd om de kleinere teams een eerlijkere kans te geven in de Formule 1. Door het plafond worden de teams in de koningsklasse gelimiteerd tot een bepaald budget, waardoor rijke teams als Ferrari, Mercedes en Red Bull niet zomaar lukraak allemaal wilde bedragen tegen de ontwikkeling van de auto aan kunnen gooien. Hierdoor zouden teams als Haas en Williams een betere kans moeten hebben om de aansluiting met de grote jongen te vinden.

Gelijke kansen

Brawn blikt terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en stipt daarbij het invoeren van de budgetcap aan. "Het was erg belangrijk dat we het racen op authentieke wijze zouden verbeteren. Hoe doe je dat? Je moet elk team een gelijke kans geven. Eén belangrijk onderdeel daarvan zijn de financiële middelen. Jarenlang waren er drie of vier teams op de grid die een stuk meer financiële middelen hadden dan de rest", schrijft hij in zijn column voor Formula1.com. "Dat zorgt niet voor een situatie waarin de marges klein zijn."

Veel eerlijker veld

De afzwaaiende topman vervolgt. "In het verleden was het zo dat hoe meer geld je had, hoe beter de auto was die je kon bouwen. Het zou een gemakkelijke route zijn geweest om voor standaard auto's en motoren te kiezen. Dan krijgt je een veld dat dicht bij elkaar ligt, maar verlies je de magie van de Formule 1. Het budgetplafond zorgt voor een omgeving waar het geld wat je kan spenderen gelimiteerd is en de slimste mensen winnen. De marges van voor naar achter gaan veel kleiner worden. Het is een zeer significante stap voor de Formule 1, al zijn er nog wel een paar kinderziektes om eruit te halen."