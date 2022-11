Redactie

Woensdag 30 november 2022 16:42 - Laatste update: 17:09

Lewis Hamilton heeft wederom gevraagd om aandacht voor LGBTQ-rechten. Dit naar aanleiding van de commotie rond het WK voetbal in Qatar.

Hamilton heeft een story op Instagram geplaatst dat de strijd om LGBTQ-rechten niet vergeten moeten worden in Qatar. Het gastland van het wereldkampioenschap voetbal kwam dit jaar in opspraak door onder andere hun houding tegenover de LGBTQ-gemeenschap.

Hamilton

"Vergeet niet de LGBTQ-rechten in Qatar!" zo schreef de Mercedes-coureur in zijn Instagram-story. Hamilton heeft in de Formule 1 altijd vooraan gestaan in de strijd voor rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. Hij werd geprezen voor het dragen van een regenboogkleurige helm tijdens de Grand Prix in Qatar vorig jaar. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte dat zijn helm voor positieve gesprekken en veranderingen zou zorgen.

Voetbal

Voetbalfans mogen stadions niet in met regenboogkleuren en ook spelers mogen die niet tonen op het veld na dreigingen van de FIFA dat er gele kaarten en boetes zouden worden uitgedeeld. Op homoseksueel gedrag tonen staat een gevangenisstraf van minimaal drie jaar, maar het kan zelfs de doodstraf betekenen in Qatar. Twee maanden geleden zei WK voetbal-ambassadeur Khalid Salman dat homoseksualiteit "een mentale afwijking" is en dat het "haram" is in een interview op de Duitse tv-zender ZDF. Er is veel kritiek op Qatar, niet alleen om de houding richting LGBTQ-rechten, maar ook om de omstandigheden waarin veel werkers hun leven verloren bij de bouw van de stadions.