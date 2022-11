Ricciardo doet onthulling over Red Bull-gesprekken: ''Ze waren me niets verschuldigd''

Jorn Schonewille

Woensdag 30 november 2022 18:58

Daniel Ricciardo heeft laten weten hoe de gesprekken tussen hem en Red Bull zijn verlopen alvorens hun deal waarin staat dat de Australiër volgend seizoen de derde coureur van het team zal zijn.

Ricciardo was in het verleden succesvol bij het team van Red Bull en was daar onder andere de teamgenoot van regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Australiër was de eerste coureur bij het team, maar die verhoudingen werden door Verstappen al snel verstoord. Ricciardo besloot een overstap naar Renault te maken en kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor McLaren. Ondanks een overwinning in Monza tijdens het eerste seizoen, is Ricciardo nooit echt succesvol geweest buiten Red Bull. Volgend seizoen is Ricciardo de derde coureur achter Verstappen en Sergio Pérez.

Artikel gaat verder onder video

Niets verschuldig

Ricciardo kreeg dit recentelijk een aanbieding van Haas om het Amerikaanse team volgend seizoen te versterken. De Australiër had dan een zitje in Formule 1 gehad, maar liet dat gaan om terug te keren bij Red Bull. Tijdens het eerste gesprek was Ricciardo vooral dankbaar dat het team hem weer terug wilde halen: ''Jongens, bedankt dat je dit gesprek met mij hebt. Waar dit gesprek ook heen gaat, ik wil jullie gewoon bedanken voor jullie tijd. Want jullie zijn me niets verschuldigd'', vertelde Ricciardo voorafgaand aan het inhoudelijke gesprek.

Vooruitkijken

Ricciardo laat verder weten dat de gesprekken heel soepel verliepen. Het ging niet eens over zijn vertrek in 2018. Beide partijen keken vooruit en van enige rancune was dus absoluut geen sprake: ''Er werd niet eens over gesproken. Het was gewoon 'dit is waar we zijn en willen je graag terugbrengen in de familie''', laat Ricciardo weten in de Beyond the Grid-podcast van de Formule 1.