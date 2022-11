Vincent Bruins

Logan Sargeant heeft zijn persoonlijke racenummer uitgekozen waarmee hij volgend seizoen zijn debuut gaat maken in de Formule 1. De jonge Amerikaan is de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon bij Williams.

Sargeant maakte de opstap naar de autosport in 2017 na een succesvolle carrière in het karten. Hij werd tweede en derde in de Formule 4-kampioenschappen in de Verenigde Arabische Emiraten en Groot-Brittannië, respectievelijk. Een jaar later promoveerde hij naar de Formule Renault Eurocup waar hij drie races won met R-ace GP. De in Florida-geboren coureur gebruikte daar nummer 2, het startnummer dat hij heeft gekozen om zijn intrede in de Formule 1 mee te maken. In 2019 werd hij indrukwekkend derde in de Macau Grand Prix, voordat hij ook derde werd in de eindstand in Formule 3. Afgelopen seizoen won hij twee races in de Formule 2 en dat leverde hem een vierde plek op in het kampioenschap. Hij presteerde goed genoeg om Williams te overtuigen hem een contract aan te bieden. Sargeant zal de eerste voltijds F1-coureur uit de Verenigde Staten zijn sinds Scott Speed die in 2006 en 2007, voordat hij halverwege dat laatste seizoen werd ontslagen, uitkwam voor Toro Rosso.

"Ik gebruikte deze in Formule Renault," legde Sargeant uit over de nummer 2. Het was eerst het nummer van Stoffel Vandoorne, maar die is komen te vervallen, aangezien de Belg al meer dan twee jaar niet meer actief is in de Formule 1. "Nummer 3 is eigenlijk mijn nummer, maar die is al bezet, dus ik dacht waarom dan niet gewoon een racewinnend nummer kiezen uit mijn verleden en die dan gebruiken in F1?"

