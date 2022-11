Vincent Bruins

Alexander Albon liep afgelopen september een blindedarmontsteking op. Het bracht zelfs zijn leven in gevaar. Nog altijd is de Williams-coureur niet 100% fit, maar daar gaat hij de tijd in de winter goed voor gebruiken.

Albon werd op de zaterdagochtend tijdens het raceweekend op Monza in Italië plots met spoed naar het ziekenhuis gebracht om aan een blindedarmontsteking geopereerd te worden. Hij werd aan een beademingsapparaat geplaatst en in een diepe slaap gehouden, vanwege onverwachte postoperatieve anesthesiecomplicaties. Hij moest de Grand Prix op de Temple of Speed uitzitten en daar baalt hij nog altijd van.

"Ik zou zeggen dat ik de winter nodig heb om weer helemaal 100% te worden," vertelde de in London-geboren Thai tegenover motorsport.com. "We hebben geen tijd gehad om te trainen om echt weer fit te worden, dus ja. Echter realistisch gezien, Singapore was lastig, in Japan zat ik op 75% en na Japan voelde ik me best goed. Het belangrijkste was om weer gezond te zijn voor Monza, omdat dat de beste kans op punten zou zijn geweest." Helaas voor hem moest hij de Italiaanse Grand Prix missen. Nyck de Vries greep de kans om in zijn debuut negende te worden en daarmee twee punten te verdienen.

"Ik denk wel dat op de momenten dat we de kans hadden om punten te scoren, dat we dat toen ook echt hebben gedaan," ging Albon verder. "We willen hard aan de slag, de problemen met de balans in de auto waar we het afgelopen jaar mee kampten, onder de knie krijgen, en ik denk dat als we dat kunnen overwinnen, dan halen we als team het maximale uit onze mogelijkheden. En dat is goed. Als we een betere auto hebben, gaan we constant vechten voor betere posities en meer punten scoren."