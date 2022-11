Vincent Bruins

Dinsdag 29 november 2022 19:29

Pierre Gasly maakt zich zorgen dat hij volgend jaar een Grand Prix zal moeten missen door het strafpuntensysteem. Hij denkt dat vier à vijf andere coureurs mogelijk hetzelfde lot kunnen treffen. Dat heeft de Fransman verteld aan de media in Abu Dhabi.

365 dagen na een overtreding vervalt het bijbehorende strafpunt in het systeem dat in 2014 werd geïntroduceerd. Dat seizoen waren er negentien Grands Prix, maar tegenwoordig zijn het bijna dertig races inclusief de Sprint-evenementen. Dat betekent dat de kans op strafpunten binnen een jaar tijd groter is. Gasly verhuist van AlphaTauri naar Alpine en zal 2023 beginnen met tien strafpunten. Hij zou maar al te graag zien dat het systeem wordt aangepast.

Niet onnozel of gevaarlijk

"Ik probeer er niet over na te denken, want ik zie mezelf niet als een onnozele coureur of een gevaarlijke coureur," aldus de nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon. "Ik probeer voorzichtig te zijn met de, laten we het zo noemen, de rare strafpunten die je verliest door bepaalde procedures en dat soort dingen. Ik probeer ervan op de hoogte te blijven. Volgens mij is mijn benadering van het racen hetzelfde gebleven en ik hoop echt dat we het oude systeem kunnen herzien in de winter, want ik geloof niet dat ik de enige zal zijn die in de problemen komt, als we het zo houden. En het zou erg jammer zijn om vier of vijf coureurs te zien worden geschorst voor een race en om een kampioenschap te hebben met sommige jongens die een race missen."

Strafpunten Gasly

Gasly heeft dus tien strafpunten. Hij verdiende er twee in Spanje voor het veroorzaken van een crash met Lance Stroll en dat werden er al gauw vier voor dezelfde reden in Oostenrijk. Diezelfde dag kreeg hij er nog een extra strafpunt bij voor het overschrijden van de track limits. In de zeiknatte Grand Prix van Japan reed hij te hard tijdens een rode vlag-situatie en dat leverde hem twee strafpunten op evenals het te ver terugvallen achter de Safety Car op Circuit of the Americas. Zijn tiende strafpunt verdiende hij in Mexico door Stroll van de baan te duwen. Pas op 22 mei, een dag na de Grand Prix van Emilia Romagna op Imola, de zevende race van 2023, zullen twee van zijn strafpunten vervallen.