Dinsdag 29 november 2022 16:08

Kersverse Red Bull-aanwist Daniel Ricciardo blikt terug op de grote transfersoap van afgelopen zomer en onthult dat hij geen wrokgevoelens heeft tegenover landgenoot Oscar Piastri. De Formule 2-kampioen van 2021 heeft het zitje van de achtvoudig Grand Prix-winnaar overgenomen en dat had nogal wat voeten in de aarden.

Inmiddels is bekend dat Ricciardo er een jaartje tussenuit gaat, hoewel hij nog een contract bij McLaren had om volgend jaar voor het Formule 1-team te gaan racen. Toch bleek dat het team uit Woking geen vertrouwen meer had in de goedlachse Australiër en dus koos het team voor groeibriljant Piastri. De transfersoap verdient niet de schoonheidsprijs, maar Ricciardo neemt zijn jongere landgenoot niet zoveel kwalijk, zo vertelt hij in de podcast: In the Fast Lane.

Slachtoffer

"Hij zat in de situatie, maar het is niet zo dat hij de situatie heeft gecreëerd. Hij was ook gewoon een slachtoffer van al die dingen die gebeurden", zo pleit Ricciardo Piastri vrij. De Formule 1 is bikkelhard en voor sympathie is er vaak weinig plek, dat er geaasd werd op het zitje van Ricciardo, daar zit de 33-jarige coureur uit Perth niet mee. "Natuurlijk heeft Mark ook een taak om te proberen zijn coureur een plek te geven. Ik heb het zeker niet zo [als verraad] bekeken of opgevat zoals het van buitenaf leek. We probeerden allemaal gewoon ons best te doen", legt de achtvoudig racewinnaar uit. Toch kan ook Ricciardo niet ontkennen dat er even een paniek-momentje was: "Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk ging mijn carrière in zekere zin de mist in, dus ik was absoluut bezig om uit te zoeken wat ik in godsnaam zou gaan doen."

'Voel met hem mee'

Voor Piastri zou het een vrolijke mededeling moeten zijn, dat hij eindelijk een plekje in de koningsklasse heeft weten te bemachtigen. Toch hangt er een vreemde sfeer over de overstap naar McLaren en dat betreurt Ricciardo. "Ik voelde met hem mee. Het zou het grootste moment van je leven moeten zijn, in de Formule 1 komen. Het is een droom die uitkomt. Als dat niet echt kan worden genoten of gevierd, is dat een beetje jammer", concludeert de toekomstige derde rijder van Red Bull.