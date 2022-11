De voorwaarde die Ricciardo stelde om terug te keren bij Red Bull Racing

Remy Ramjiawan

Donderdag 24 november 2022

Woensdag werd de deal tussen Daniel Ricciardo en Red Bull Racing dan eindelijk wereldkundig gemaakt. De Australiër keert na vier jaar weer terug op het oude nest en onthult dat hij vooral wat vrije tijd heeft geregeld bij zijn werkzaamheden voor het Oostenrijkse team.

Aankomend jaar gaat de Formule 1 de drukste kalender ooit aan met maar liefst 24 races. De Grand Prix van China staat nog op losse schroeven en het zou zomaar zo kunnen zijn dat de kalender wordt teruggebracht naar 23 Grands Prix. Ricciardo die als derde rijder zal fungeren, hoeft hoogstwaarschijnlijk niet in alle raceweekend aanwezig te zijn op het circuit en dat was voor hem belangrijk, zo vertelt hij bij Sky Sports F1.

Vrije tijd

"Ik zal niet bij al die 24 races aanwezig zijn. Anders kan ik net zo goed nog op de grid staan. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik vrije tijd nodig had", zo legt Ricciardo uit over zijn deal met Red Bull Racing. De afgelopen twee jaar bij McLaren was niet alleen op sportief gebied een mislukking, Ricciardo is er ook mentaal door geknakt. "Het heeft me verslagen, de afgelopen jaren, en daarom wil ik even wat tijd weg zijn. Ik wil een deel van mezelf terugvinden en opnieuw opbouwen. Als dat niet lukt, kun je zo makkelijk boos en verbitterd zijn en negatieve emoties hebben voor iets waar je eigenlijk van houdt", aldus de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

Ricciardo wist het seizoen bij McLaren in de punten af te sluiten. Toch zal het de bittere nasmaak van het mislukte avontuur niet wegspoelen. McLaren wilde Ricciardo het liefst behouden en bood hem een racezitje aan voor het Formule E-team, ook kwam een IndyCar-avontuur dicht bij, maar voor de 33-jarige coureur uit Perth telt voorlopig alleen nog maar de Formule 1.