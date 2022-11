Lars Leeftink

Het seizoen van Max Verstappen is historisch en legendarisch, maar ook een seizoen van twee gezichten geweest. Het wereldkampioenschap ging uiteindelijk met overmacht naar Verstappen, maar zo zag het er na de eerste maand van het seizoen totaal niet naar uit.

Het seizoen 2022 was een seizoen vol met vraagtekens en onzekerheden. Dankzij de nieuwe auto's en reglementen, die moesten zorgen voor meer spanning en inhaalacties tijdens de races en het seizoen in zijn algemeen, kon niemand van tevoren inschatten hoe de verhoudingen waren. Tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein werd snel duidelijk dat porpoising dankzij de nieuwe auto's een uitdaging zou worden voor veel teams. Red Bull en Ferrari leken de meeste snelheid te hebben, terwijl vooral Mercedes dankzij porpoising een stap achteruit had gezet en ook McLaren zoekende was. Alfa Romeo en Haas schoten ook tijdens deze testdagen uit de startblokken. Toch bleek ook tijdens die testdagen dat Red Bull als grote favoriet gezien mocht worden. Er bleek alleen een andere concurrent te zijn: niet Mercedes, maar Ferrari.

Begin seizoen

Het begin van het seizoen liep totaal niet zoals Verstappen en Red Bull hadden gehoopt. Verstappen en Sergio Pérez opende het seizoen in Bahrein met een uitvalbeurt tijdens de slotfase van de race, terwijl Charles Leclerc de race won. In Saoedi-Arabië won Verstappen vervolgens wel, na een prachtig duel met Leclerc. In Australië ging het echter weer fout voor Verstappen, die voor de tweede keer dit seizoen uitviel. Het zou tevens ook de laatste keer in 2022 zijn, maar de achterstand op de Monegask (die in Australië won) was toen al flink opgelopen: 46 punten. Na afloop van de race in Australië liet Verstappen duidelijk merken dat hij voorlopig niet aan de titel aan het denken was. Het was het dieptepunt van het seizoen voor Verstappen, een seizoen dat binnen een maand compleet op zijn kop gezet zou worden.

Ommekeer

Terwijl Lewis Hamilton en Mercedes nog aan het strijden waren om porpoising onder controle te krijgen en totaal niet mee konden doen met Ferrari en Red Bull, begon Verstappen vanaf het sprintraceweekend in Imola met domineren. Verstappen zou vijf van de zes races die op het programma stonden namelijk winnen. Het begon in Imola, waarna de Nederlander ook won in Miami, Spanje, Azerbeidzjan en Canada. Alleen in Monaco bleek er niet meer in te zitten dan P3. Ondertussen begon Ferrari strategische fouten te maken en vielen beide coureurs van de Italiaanse renstal steeds vaker uit. Het gat met Leclerc was gedicht en Verstappen had zelfs een flinke voorsprong opgebouwd op Leclerc en (sinds de GP in Monaco) nieuwe concurrent Pérez. Vanaf de periode rondom de zomerstop begon het uit de hand te lopen voor de concurrenten van Verstappen.

Winreeks

Verstappen zou, na twee 'mindere' resultaten in Groot-Brittannië (P7) en Oostenrijk (P2) vanaf de Grand Prix van Frankrijk beginnen aan een lange winreeks waarin hij het kampioenschap definitief naar zich toetrok. Verstappen won namelijk in Frankrijk, Hongarije, België, Nederland en Italië. Vijf races op rij dus. Daar hield het echter niet op, want als de race in Singapore (P7) er tussenuit wordt gehaald won Verstappen acht races achter elkaar. In Singapore was er daardoor al een kans op de titel voor de Nederlander, maar dit gebeurde een week later na een bizarre race in Japan alsnog.

Kampioen en records

In Japan werd de race, na een onderbreking van twee uur dankzij hevige regenval, uitgereden. Verstappen won de race, voor Leclerc en Pérez. Omdat Leclerc na P3 zakte wegens een penalty, was Verstappen al kampioen in Japan. Vier races voor het einde van het seizoen. Er was echter wel twijfel, omdat iedereen uit ging van halve punten. Dit bleek niet het geval omdat de race wel was hervat, waardoor Verstappen dus toch zijn tweede wereldkampioenschap kon vieren. Een week later, in de Verenigde Staten, was er weer feest. Red Bull werd voor het eerst sinds 2013 kampioen bij de constructeurs. Verstappen won de race in de VS, en zou ook in Mexico winnen. Daardoor kwam hij op veertien zeges in het seizoen, iets wat nog nooit door een coureur is gedaan. Ook het hoogste puntenaantal ooit in een seizoen (454) is nu in handen van Verstappen. De Nederlander zou dankzij zijn zege in Abu Dhabi op vijftien zeges uitkomen. Toch zat er ook een randje aan het seizoen.

Budgetcap en Pérez

Het was namelijk niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Red Bull in 2022. Het begon aan het einde van het seizoen op twee momenten behoorlijk te rommelen omtrent en binnen Red Bull. De FIA kwam vlak na de race in Japan namelijk naar buiten met het nieuws dat Red Bull 1.8 miljoen pond over de budgetcap was gegaan en procedurele fouten had gemaakt. Hier kreeg het een geldboete van 7 miljoen dollar voor (binnen een maand betalen) en 10% minder tijd in de windtunnel. Daardoor komt Red Bull op 63% voor de komende 12 maanden, terwijl Ferrari (75%) en Mercedes (80%) aanzienlijk meer tijd hebben en dus in het voordeel zijn voor 2023.

Vervolgens was er Brazilië. Pérez was op dat moment nog aan het strijden met Leclerc om P2 in het kampioenschap en had Verstappen erlangs gelaten. Verstappen probeerde vanaf P6 namelijk Fernando Alonso (P5) en Leclerc (P4) in te halen en zo punten van de Monegask af te snoepen. Dit lukte echter niet, waarna het de bedoeling was dat Pérez P6 terug zou krijgen. Verstappen werkte hier, waarschijnlijk vanwege een eerder incident tijdens de kwalificatie in Monaco, niet aan mee en eindigde op P6. Daardoor liep Pérez twee punten mis. In Abu Dhabi bleek dit niet beslissend te zijn, omdat Pérez in de slotfase Leclerc niet kon inhalen voor P2. Daardoor werd Leclerc tweede in het kampioenschap, terwijl Pérez het moest doen met P3. Ook kwam Verstappen nog in botsing met Hamilton, waardoor de rivaliteit weer oplaaide tussen de twee coureurs.

Bewogen

Het seizoen 2022 was niet zo controversieel en chaotisch als in 2021, zeker omdat Verstappen zo dominant was en de concurrentie zoveel fouten maakten dat beide kampioenschappen al drie races voor het einde van het seizoen beslist waren. Toch leverde porpoising, de budgetcap (en vooral het lekken van de informatie) en de rel tussen Verstappen en Pérez in de slotfase van het seizoen genoeg gesprekstof op. In 2023 zal Verstappen niet alleen met Ferrari, maar ook met het alsmaar sterker en stabieler wordende Mercedes rekening moeten gaan houden.