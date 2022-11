Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een sneertje uitgedeeld aan Haas-teambaas Guenther Steiner vanwege de manier waarop de Italiaan is omgegaan met Mick Schumacher en diens vertrek bij het team.

Schumacher verreed de afgelopen twee seizoenen in dienst van de Amerikaanse renstal, maar heeft geen contractverlengingen voor 2023 uit het vuur weten te slepen. Steiner en teameigenaar Gene Haas hebben ervoor gekozen Nico Hülkenberg volgend seizoen naast Kevin Magnussen te zetten. Het besluit liet echter op zich wachten tot het raceweekend in Abu Dhabi, waardoor er voor de 23-jarige Duitser nu geen mogelijkheden meer zijn bij andere teams.

Managementstijl

Hierdoor moet Schumacher noodgedwongen uit de sport vertrekken, en dat is bij veel fans niet goed gevallen. "Guenther is Guenther", vertelt Wolff tegenover Sky Duitsland. "Dat is zijn managementstijl. Hij komt uit de bergen, daar is de lucht dunner. Dan kan je niet altijd goed nadenken", klinkt het. De Oostenrijker vervolgt: "Het is authentiek, en ik heb al gezien dat deze stijl kan werken. Er zijn meerdere paden die naar succes leiden."

Reservecoureur Mercedes

Wolff sluit niet uit dat Schumacher in 2023 als reservecoureur aan de slag gaat bij Mercedes, nu Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne allebei zijn vertrokken. Volgens de teambaas is Schumacher familie, omdat vader Michael zijn Formule 1-carrière afsloot bij de Zilverpijlen. "Hij verdient een plaats op de grid, en niet als testrijder. Misschien komt er een tussenstap waarbij wij een rol spelen", klinkt het.