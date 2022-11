Verstappen 'onpopulair', grootste verschil Max en Perez aangewezen | GPFans Recap

Lars Leeftink

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Max Verstappen merken dat hij het geen goed en tevens eerlijk idee vond om zich af te laten zakken tijdens de slotfase van de race in Abu Dhabi om Charles Leclerc op te houden voor Sergio Perez, liet Jack Plooij weten wat het grootste verschil tussen Verstappen en Perez is en reageerde social media op het boegeroep van de aanwezige fans in Abu Dhabi richting Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 21 november.

Verstappen over blokkeren Leclerc voor Pérez: "Is dat wel eerlijk racen?"

Max Verstappen zag geen kans om een rol te spelen in de strijd om de tweede plaats tussen Sergio Pérez en Charles Leclerc. De Nederlander reed de gehele wedstrijd aan kop en zou alleen kunnen hebben geholpen als hij Leclerc had opgevangen. Maar of dat de juiste manier was geweest, betwijfelt hij. Meer lezen? Klik hier!

Plooij: "Ik weet wat het grootste verschil is tussen Verstappen en Pérez"

Max Verstappen wist zondag weer redelijk onbedreigd naar de vijftiende overwinning van het seizoen te rijden en daarmee sluit de Nederlander een waanzinnig seizoen in de Formule 1 af. Hij doet het natuurlijk niet alleen. Jack Plooij stipt aan wat het belangrijkste verschil tussen de Nederlander en bijvoorbeeld teamgenoot Sergio Pérez is. Meer lezen? Klik hier!

Had boegeroep impact op Verstappen? "Zag een soort triestheid in zijn ogen"

Volgens Jan Lammers was er na de race in Abu Dhabi voor het eerst een emotionele reactie te zien bij Max Verstappen toen hij uitgefloten werd en boegeroep te verwerken kreeg van het aanwezige publiek op de hoofdtribunes. Meer lezen? Klik hier!

Social media over uitjoelen Verstappen: "Minst populaire kampioen uit geschiedenis"

Max Verstappen sloot het seizoen af met een overwinning tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, maar na afloop van de laatste race kreeg hij - niet voor het eerst dit seizoen - te maken met boegeroep vanaf de tribunes. Op social media gaat men in op de vijandigheid richting Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

Windsor denkt dat Pérez zichzelf in de vingers sneed met boordradio in Abu Dhabi

Peter Windsor denkt dat Sergio Pérez zichzelf in Abu Dhabi in de vingers heeft gesneden door over de boordradio te roepen dat teammaat Max Verstappen hem ophield. Volgens de voormalig teammanager was het gevolg hiervan dat de Nederlander in hoog tempo een groter gat sloeg. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen vist achter het net: record van Vettel uit 2013 blijft intact

Max Verstappen heeft dit seizoen meerdere records weten te breken, zo ging het record van meeste overwinningen in één seizoen eraan. De Nederlander wist uiteindelijk vijftien zeges te pakken en dat waren er dus twee meer dan Sebastian Vettel [2013] en Michael Schumacher [2004]. Een ander record van de kersverse pensionaris blijft wél intact. Meer lezen? Klik hier!