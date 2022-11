Jan Bolscher

Peter Windsor denkt dat Sergio Pérez zichzelf in Abu Dhabi in de vingers heeft gesneden door over de boordradio te roepen dat teammaat Max Verstappen hem ophield. Volgens de voormalig teammanager was het gevolg hiervan dat de Nederlander in hoog tempo een groter gat sloeg.

Pérez moest in Abu Dhabi vóór Charles Leclerc eindigen om de tweede plaats in het wereldkampioenschap veilig te stellen, maar slaagde hier uiteindelijk niet in. De Mexicaan lag lange tijd tweede, maar een verschil in strategie met de Ferrari-coureur zorgde ervoor dat hij uiteindelijk als derde achter de Monegask over de streep kwam. Waar Leclerc een risico nam door maar één keer te stoppen, werd Pérez twee keer naar binnengehaald. Het was niet per se een slechte zet van het team, want op zijn nieuwe banden kwam hij in hoog tempo dichterbij. Als hij geen verkeer tegen was gekomen in de op een-na-laatste ronde had hij mogelijk zelfs de aanval in kunnen zetten, maar toch denkt Windsor dat Pérez het vooral zichzelf moeilijk heeft gemaakt.

Als een rode lap op een stier

"Na ronde 43 kwam Pérez naar binnen voor zijn tweede set van de harde band", vertelt de analist op zijn eigen YouTube-kanaal. "Dat was misschien om de stop van Carlos Sainz te counteren, maar ik denk dat het waarschijnlijker is dat het een reactie op een fout van Pérez was. Hij vertelde in ronde 29 over de boordradio dat Max hem ophield. Dat werkt als een rode lap op een stier. Max ging op dat moment meteen snellere ronden rijden en het gat tussen Max en Sergio werd groter. Op dit punt reed Sergio op oudere banden. Hij was vijf ronden eerder dan Max gestopt, dus dat was geen verrassing. Max deed gewoon rustig aan."

Potentiële racewinnende strategie

Windsor vervolgt: "Maar toen dat bericht naar buiten kwam dacht Max: 'Oké, dit begint serieus te worden. Ik wil niet nog een probleem met Sergio krijgen.' En ik denk dat Red Bull op dat moment problemen wilde vermijden. Wat ze ook zeiden over de relatie tussen Sergio en Max voor de race, hoeveel ze ook glimlachen: het is onvermijdelijk dat er problemen zouden kunnen ontstaan als ze dichter bij elkaar kwamen", klinkt het. Volgens de Brit werd Pérez echter niet aan zijn lot overgelaten: "Want het was een potentiële racewinnende strategie."