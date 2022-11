Jeen Grievink

Max Verstappen zag geen kans om een rol te spelen in de strijd om de tweede plaats tussen Sergio Pérez en Charles Leclerc. De Nederlander reed de gehele wedstrijd aan kop en zou alleen kunnen hebben geholpen als hij Leclerc had opgevangen. Maar of dat de juiste manier was geweest, betwijfelt hij.

Voor Verstappen stond er weinig meer op het spel tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, maar teamgenoot Pérez moest nog alle zeilen bijzetten om de tweede plaats in het kampioenschap veilig te stellen. Door het akkefietje dat de beide Red Bull-coureurs hadden in Brazilië, moest Pérez vóór Leclerc finishen in de slotrace. Omdat Ferrari er voor koos om Leclerc op een éénstop-strategie te zetten, was er vanuit de kant van Pérez een inhaalslag nodig om de Monegask bij te halen. Pérez had immers een dubbele stop gemaakt. De Mexicaan kwam in de laatste ronden van de wedstrijd met rasse schreden dichterbij, maar slaagde er net niet in om zijn rivaal te passeren. Verstappen kon op zijn beurt weinig doen om te helpen, zo zegt hij.

Red Bull gaf Verstappen geen opdracht Leclerc te blokken

Na het voorval in Brazilië (het negeren van de teamorder, red.), had Verstappen beloofd Pérez te helpen waar mogelijk in Abu Dhabi. Die kans deed zich echter niet voor, omdat de Nederlander de gehele wedstrijd aan kop ging. Het enige wat hij had kunnen doen, was vaart minderen en Leclerc ophouden, zodat Pérez sneller kon aansluiten en de aanval kon openen. Wanneer Verstappen door The Race gevraagd werd of hij deze opdracht had gekregen van Red Bull, zei hij: "Nee, die was er niet. Maar dat is ook nogal een lastige call om te maken."

Verstappen vindt blokken niet "eerlijk racen"

Verstappen legt uit: "Je wil ook niet eindigen.... ik bedoel, je kunt natuurlijk eventueel blokkeren, maar is dat wel eerlijk racen? Het is, denk ik, niet de leukste manier om het seizoen uit te gaan, snap je?"