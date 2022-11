Pérez komt ronde tekort in Abu Dhabi voor P2 in WK: "Dit is hoe het is"

Jeen Grievink

Zondag 20 november 2022 15:38 - Laatste update: 15:43

Sergio Pérez is er niet in geslaagd om de tweede plaats in het coureurskampioenschap veilig te stellen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Mexicaan kwam één ronde tekort om Charles Leclerc aan te vallen. Na afloop gaf hij aan het volgend jaar beter te willen doen.

Pérez begon de race op het Yas Marina Circuit als tweede en wist in de beginfase goed mee te komen met polesitter Max Verstappen. Echter, toen Ferrari besloot voor een éénstopper te gaan, moest Pérez de achtervolging inzetten. In de slotfase van de wedstrijd moest hij bijna een seconde per ronde goedmaken om Leclerc te grazen te nemen en om als tweede te finishen in het kampioenschap. Hij kwam echter één ronde tekort om een aanval te plaatsen. Hierdoor finishte Pérez uiteindelijk als derde.

Pérez hoopt het volgend jaar beter te doen

"Dit is hoe het is. Soms is het heel erg close. Uiteindelijk ben ik blij, ik gaf alles, dit hele seizoen", zo was de eerste reactie van de Mexicaan bij de gridinterviews, die werden verzorgd door oud-Formule 1-coureur Jenson Button. "We moeten zorgen dat we volgend jaar sterker terugkomen. We hebben geweldige momenten en gevechten gehad. Over het algemeen hoop ik dat we iets sterker zullen zijn", zo keek Pérez vooral vooruit richting het seizoen van 2023.