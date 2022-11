Brian Van Hinthum

Maandag 21 november 2022 13:40

Max Verstappen heeft dit seizoen meerdere records weten te breken, zo ging het record van meeste overwinningen in één seizoen eraan. De Nederlander wist uiteindelijk vijftien zeges te pakken en dat waren er dus twee meer dan Sebastian Vettel [2013] en Michael Schumacher [2004]. Een ander record van de kersverse pensionaris blijft wél intact.

Verstappen heeft zondag met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen. Een opluchting, nadat sommige fans na twee uitvalbeurten in de eerste drie races de Nederlander al hadden afgeschreven. De RB18 begon echter te draaien en er is daarna nooit meer teruggekeken.

Artikel gaat verder onder video

Meeste overwinningen in één seizoen

Het heeft Verstappen uiteindelijk vijftien overwinningen én zijn tweede wereldtitel op een rij opgeleverd. Ook wist hij het record van meeste overwinningen in één seizoen dus aan gort te rijden, al had Verstappen daar wel een aantal extra races voor nodig. Zo deed Schumacher het met achttien races en moest Vettel het met negentien races doen. Desalniettemin staat het record toch vanaf dit seizoen op de naam van Verstappen en kan hij tevreden terugkijken op het seizoen.

Record

De Limburger vist echter wél achter het net als het gaat om een ander record die hij van zijn Duitse collega had kunnen afpakken. De afzwaaiende Vettel, die zondag in Abu Dhabi zijn laatste race reed, wist in zijn dominante 2013-seizoen namelijk kampioen te worden met de grootste marge: 155 punten ten opzichte van Fernando Alonso in de Ferrari. Verstappen had het record afgelopen weekend met veel geluk nog kunnen pakken, maar komt uiteindelijk negen punten te kort ten opzichte van de Duitser.