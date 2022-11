Brian Van Hinthum

Maandag 21 november 2022 08:36

Max Verstappen wist zondag weer redelijk onbedreigd naar de vijftiende overwinning van het seizoen te rijden en daarmee sluit de Nederlander een waanzinnig seizoen in de Formule 1 af. Hij doet het natuurlijk niet alleen. Jack Plooij stipt aan wat het belangrijkste verschil tussen de Nederlander en bijvoorbeeld teamgenoot Sergio Pérez is.

Verstappen heeft zondag met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen, al zag hij wel hoe teamgenoot Pérez er niet in slaagde om de tweede plek in het wereldkampioenschap te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Lambiase

Voor het succes van Verstappen ligt er een belangrijke rol weggelegd aan de pitmuur, meent Plooij. Hij stipt het belangrijkste verschil tussen Verstappen en Pérez aan in het Race Café. "Ik denk dat ik weet wat het grootste verschil is tussen Max Verstappen en Sergio Perez als je kijkt naar de resultaten: Gienpiero Lambiase. Ik heb de boardradio’s van allebei een beetje mogen luisteren. Die coaching van Lambiase is for-mi-dabel. Formidabel. Korte statements: denk om bocht 2, insturen, bocht 3, bocht 9. Pas op, hou die band heel", zegt de analist.

Korte, bondige berichten

Plooij vervolgt: "En bij Checo horen we alleen ‘Ja, we kunnen het halen! Kom nog zes seconden, vijf seconden!’" Hij krijgt bijval van collega Robert Doornbos. "Het was eigenlijk een beetje zoals bij Ferrari. Daar hoor je ‘Question’ en dan mag je eerst je vraag stellen. Daar hoor je allemaal lange teksten en dat is juist niet wat je wil hebben in een auto. Je wil korte, bondige berichten", zegt de oud-coureur ten slotte.