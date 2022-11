Jeen Grievink

Red Bull Racing was voornemens vanaf 2026 samen te gaan werken met Porsche, maar deze deal ketste af. Honda kwam vervolgens ook weer in beeld, maar de Japanners zouden nu azen op een samenwerking met een ander team. Red Bull heeft namelijk haar voorkeur liggen bij een partnership met fabrikant Ford.

Ford Motor Company is een Amerikaans automobielconcern dat auto's bouwt onder de naam Ford en Lincoln. Eerder sijpelden er al voorzichtig geruchten door dat de fabrikant interesse zou hebben in deelname aan de Formule 1, en deze geluiden worden nu alsmaar sterker. Het Duitse Auto Motor und Sport weet zelfs te melden dat Ford op pole position staat voor een samenwerking met Red Bull vanaf 2026. De Amerikanen zouden in beeld zijn om het elektrische gedeelte van de krachtbron voor haar rekening te gaan nemen.

'Honda oriënteert zich op samenwerking met ander F1-team'

Met het recent opgezette Red Bull Powertrains, heeft de Oostenrijkse renstal al veel kennis in eigen huis. Met behulp van Honda werden de motoren voor dit seizoen ontwikkeld, maar de kans bestaat dat Ford straks een deel van de aandrijflijn gaat verzorgen. Honda heeft ook oren na een verkapte comeback in de Formule 1, maar men zou niet meer perse alleen maar meer met Red Bull willen samenwerken. 'In de paddock wordt gezegd dat Honda zich apart gaat aanmelden en dat ze geen joint venture aangaan met RB Powertrains, maar dat ze de complete aandrijflijn in eigen huis gaan ontwikkelen en vervolgens met een ander team zullen terugkeren', zo schrijft het Duitse medium.

'Ford favoriet voor samenwerking Red Bull Racing'

Dr. Helmut Marko zei eerder al dat er meerdere geïnteresseerden zijn om samen te werken met Red Bull vanaf 2026 en daar lijkt Ford er één van te zijn. De Amerikaanse autobouwer zou momenteel de beste papieren hebben. 'Ondertussen is er een duidelijke favoriet opgestaan. Men zegt dat dit Ford is', zo meldt AMuS.

Komen Honda, Porsche én Hyundai naar de F1?

In de tussentijd hoopt de FIA dat Porsche het voorbeeld van Honda gaat volgen en dat beide partijen zich inschrijven om alvast een voet tussen de deur te krijgen richting 2026. 'Porsche wil de andere opties verkennen nu de deal met Red Bull is geannuleerd', aldus het medium. Ook Hyundai zou geïnteresseerd zijn in toetreding tot de Formule 1, maar voor hen komt 2026 nog te vroeg. 'De Koreanen kunnen nog wel meedoen in 2027. De inschrijfperiode hiervoor verstrijkt op 30 juni 2023', aldus AMuS.