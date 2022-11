Jeen Grievink

Zondag 20 november 2022 19:49

Het zit erop voor Sebastian Vettel (35). De viervoudig wereldkampioen heeft zojuist een punt gezet achter zijn loopbaan in de Formule 1. De Duitser zag vandaag voor het laatst de zwart-witgeblokte vlag tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Na afloop hield hij het dan ook niet droog.

Vettel nam met één punt afscheid tijdens de race in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij stuurde zijn Aston Martin als tiende over de finish en zag zijn team hierdoor nipt de zesde plaats in het constructeurskampioenschap mislopen. Toch zal dat niet de reden zijn geweest toen Vettel in tranen werd gespot. De Duitser kreeg het zichtbaar moeilijk toen hij voor het laatst een speech hield op de grid. Onder luid applaus van het publiek sprak de 35-jarige coureur zijn laatste woorden in dienst van Aston Martin en de Formule 1. Daarna liep hij - vechtend tegen de tranen - terug naar de pitstraat.

Vettel erkent dat hij Formule 1 gaat missen

"Ik ga het (de Formule 1, red.) zeker meer missen dan ik me nu realiseer", zo stamelde hij na afloop, om vervolgens nog even in te gaan op de race en zijn behaalde resultaat. "Ik vocht me door de mensen heen en ik had een leuk gevecht met Daniel (Ricciardo, red.), maar ik kon gewoon niet dichtbij genoeg komen. Maar ik denk dat het een paar leuke gevechten waren met hem in de laatste paar ronden, waarbij we allebei in de punten zijn geëindigd. Het was een geweldig weekend", zo sprak hij tegenover interviewer Jenson Button.

Vettel vecht tegen tranen op weg terug naar de paddock

Vervolgens verliet hij de grid en liep hij terug naar de pitstraat. Onderweg daar naartoe werd het hem allemaal duidelijk te veel en moest hij zichtbaar tegen de tranen vechten. Vettel neemt op 35-jarige leeftijd afscheid van de Formule 1. Hij maakte zijn debuut in 2007 en reed voor de teams van Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. Tussen 2010 en 2013 won hij vier opeenvolgende wereldtitels.