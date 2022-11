Hoe laat begint de Grand Prix van Abu Dhabi?

Remy Ramjiawan

Het is alweer tijd voor de laatste race van het jaar, in Abu Dhabi. De kampioenschappen zijn weliswaar al uitgedeeld, maar om de tweede plekken wordt nog altijd gevochten. Mercedes hoopt Ferrari nog in te kunnen halen en Sergio Pérez wil Charles Leclerc nog altijd verschalken.

Max Verstappen heeft de beste papieren in handen om ook deze editie van de Grand Prix van Abu Dhabi te winnen. De Nederlander wist zichzelf op zaterdag naar de pole position te trainen en staat daarmee voor teamgenoot Sergio Pérez. Charles Leclerc moet de Mexicaan voorbij, wil hij voor hem eindigen in het klassement. Het belooft een spannende seizoensafsluiter te gaan worden op het Yas Marina Circuit.

Grand Prix van Abu Dhabi

De laatste wedstrijd van het jaar zal worden verreden op het circuit in Abu Dhabi. Voor Verstappen zit er nog altijd een aanscherping van het meeste aantal overwinning per seizoen in het verschiet. De Nederlander heeft er nu al veertien weten te verzamelen en kan daar op het Yas Marina Circuit nog eentje aan toevoegen. In het constructeursklassement kan Mercedes nog Ferrari inhalen, maar dan is het wel afhankelijk van een uitvalbeurt van de Scuderia. Ook McLaren en Alpine zijn nog met elkaar in gevecht. Het Franse team staat momenteel op de vierde plek in het kampioenschap met een voorsprong van negentien punten. Er zullen dus nog een aantal beslissingen vallen. De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste ronde van het wereldkampioenschap en om 14:00 uur zullen de startlichten op het Yas Marina Circuit uitgaan.