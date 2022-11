Brian Van Hinthum

Woensdag 16 november 2022 17:15

Het leek Max Verstappen dit seizoen allemaal volledig voor de wind te gaan. De Nederlander heeft de overwinningen aan elkaar weten te rijgen en met nog vier races op de kalender mocht hij zich wereldkampioen Formule 1 noemen. Toch heeft hij zichzelf naar mijn idee tijdens de voorlaatste Grand Prix in Brazilië lelijk in de vingers gesneden met het oog op volgend seizoen en wellicht ook de seizoenen daarna.

Voor de personen die het afgelopen weekend en de dagen daarna onder een steen hebben geleefd, zetten we nog even alles op een rijtje wat er in Brazilië is gebeurd. Verstappen kwam vroeg in de vermakelijke race op het Autodromo Jose Carlos Pace in contact met zijn eeuwige rivaal, Lewis Hamilton. Door de touché werd de wereldkampioen door de wedstrijdleiding getrakteerd op een vijf seconden straf, waar je absoluut je vraagtekens bij kan zetten als je wat verder de beelden bestudeert. Enfin, dat is een andere discussie en daar gaan we nu verder niet op in. Ook moest hij tot overmaat van ramp de pits opzoeken en dus kon hij vanaf achteraan gaan proberen te redden wat er te redden viel.

Teamorders

Dat ging eigenlijk de hele race wel alleraardigst, en mede door een safety car richting het einde van de Grand Prix kon Verstappen zijn tocht naar voren vervolgen. Uiteindelijk kwam hij aan de staart van teamgenoot Sergio Pérez terecht. De man die nog volop in de strijd is om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Omdat Verstappen duidelijk de betere snelheid van het tweetal had, werd Pérez gesommeerd aan de kant te gaan voor zijn teamgenoot, zodat de Nederlander nog kon proberen om in de slotfase punten af te snoepen van Pérez' concurrent, Charles Leclerc. Dit onder de voorwaarde dat Verstappen zijn teamgenoot terug voorbij zou laten gaan, mocht hij falen in zijn missie.

De rode Mexicaanse loper voor Verstappen ging uit en er stond nog nét geen ontvangstcomité met sambaballen en tequila klaar om hem op te wachten. De Nederlander kon zijn jacht op Fernando Alonso op P5 en Leclerc dus op P4 inzetten, maar door het gebrek aan rondjes kwam hij tekort. Engineer Gianpiero Lambiase sommeerde Verstappen om de plek terug te geven, maar toen we het shot van start/finish zagen, was het opvallend genoeg niet de Red Bull met startnummer 11 die we over de finish zagen tuffen achter Alonso, maar zagen we maar één 1 op de als zesde binnenkomende bolide verschijnen. Verstappen leek - om het even plat te zeggen - een naaistreek te leveren aan zijn teammaatje.

Woede bij Perez

Hoewel het natuurlijk George Russell was die alle aandacht verdiende wegens zijn eerste overwinning in de Formule 1, ging eigenlijk alle aandacht op social media gelijk richting Verstappen en Red Bull. Vlak na het opvangen van de uitzinnige Mercedes-boardradio, hoorden we hoe het eraan toe ging op het Red Bull-kanaal. Het was geen vriendelijke bedoeling. Nadat we hoorden hoe Lambiase aan Verstappen vroeg wat er in hemelsnaam gebeurd was, gaf de wereldkampioen op zijn Verstappens antwoord: "Ik heb het je laatst al verteld, jullie hoeven dit niet nog een keer aan mij te vragen, oke? Ben ik duidelijk?! Ik heb mijn redenen gegeven en daar sta ik nog steeds achter", vanaf daar werd het natuurlijk speculeren geblazen over wat de mogelijke redenen konden zijn.

Aan de andere kant hoorden we hoe Pérez foeterde over zijn teamgenoot. De Mexicaan was immers beloofd dat Verstappen hem bij het falen van zijn missie voorbij zou laten gaan met het oog op dus die belangrijke tweede plek in het kampioenschap, maar hij moest toezien hoe er geen gehoor werd gegeven aan de afspraken. "Nou, bedankt hé jongens", foeterde Pérez na het finishen in São Paulo. Christian Horner probeerde de boel nog te sussen, maar het was al te laat. "Sorry daarvoor Checo, we zullen het later bespreken in de debrief", probeerde hij hem te kalmeren. Pérez had echter allang zijn mening klaar over Verstappen. "Ja, het laat wel zien wie hij echt is!"

Ook na afloop van de race en het zakken van de adrenaline, leek de Mexicaan nog niet helemaal gekalmeerd en haalde hij zijn hulp van de afgelopen twee seizoenen aan. "Ik ben best wel verrast, ik weet niet wat er is gebeurd. Dit, zeker na alles wat ik voor hem gedaan. Hij heeft twee kampioenschappen dankzij mij." Geheel ongelijk heeft de man uit Guadalajara natuurlijk niet. Hoewel hij niet elke race in die twee jaar tijd even veel heeft kunnen betekenen aan de voorkant, was hij er wel op het cruciale moment toen hij tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi op bizarre wijze bijdroeg aan het ophouden van Hamilton, tot bijna stilstand aan toe. Daardoor kon Hamilton uiteindelijk in de cruciale slotfase bij het ontstaan van de door Nicholas Latifi getriggerde safety car niet veilig naar binnen duiken voor nieuw rubber zonder track position weg te geven. We weten allemaal hoe die race is afgelopen.

Dat is verder maar een greep uit de vele momenten dat Pérez trouw in dienst van Verstappen heeft gereden. De Mexicaan kent zijn plek als tweede rijder en weet natuurlijk ook dat het trouw dienen van Verstappen zijn enige kans is om te rijden voor een topteam waarmee hij races kan winnen. Het statement dat hij dan wat later op Instagram plaatste, is wat mij betreft dan ook meer een goedmakertje voor de bühne om de goede vrede binnen het team én zijn plekje te bewaren. Er zal natuurlijk binnenskamers gesproken zijn door het team, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat Pérez de situatie oprecht voor de volle honderd procent geaccepteerd heeft. Het lijkt er meer op dat hij dit doet om simpelweg zijn plekje bij het team warm te houden. Hij weet immers zelf óók wel dat het helemaal geen zin heeft om een Red Bull-oorlog te gaan ontketenen bij de renstal die sinds 2016 volledig rondom wonderkind Verstappen is ingericht. Dan vliegt hij namelijk zelf eruit en dat weet Checo ook wel.

Monaco?

Een veel gehoorde theorie die direct na de soapachtige taferelen in São Paulo opdook was dat Verstappen nog altijd boos zou zijn op Pérez wegens de kwalificatie in Monaco. Pérez zou - zo gaan de geruchten rond - zijn RB18 na het rijden van een snel rondje moedwillig hebben laten crashen om Verstappen, die bezig was aan een pole position-rondje, achter zich te houden. De Mexicaan zou dit volgens diezelfde geruchten zelfs hebben toegegeven ten opzichte van Helmut Marko en Christian Horner en sindsdien zou Verstappen wraakgevoelens hebben gekoesterd jegens de 32-jarige coureur en was het nu payback-time.

Ik geloof er geen bal van, als ik heel eerlijk ben. Vlak na de Grand Prix van Azerbeidzjan, na de race in Monte Carlo dus, gaf Verstappen dit interview, waarbij hij ongevraagd zijn goede band met Perez aanhaalt: "Ik ga heel goed door één deur met Checo. We hebben een band samen. Zowel op als naast de baan. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo goed zou gaan zijn", zegt de wereldkampioen. Je kunt veel dingen over Verstappen zeggen, maar hij is altijd eerlijk en recht door zee. Als er daadwerkelijk iets in Monaco gebeurd was wat volgens Verstappen niet door de beugel kon, had hij deze uitspraken zeer waarschijnlijk niet gedaan en was hun band over het algemeen ook minder goed geweest. Maar goed, dat is mijn visie op het verhaal.

Ik ga er dus ook vanuit dat de redenen die Verstappen verder voor zichzelf houdt, veel recenter plaats hebben gevonden. Op het internet circuleren er natuurlijk meerdere interessante theorieën rond, zo zou er wat gebeurd zijn na de Grand Prix van Mexico, zou Pérez in aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix Verstappen ontvolgd hebben en er dus in die week iets gebeurd zou moeten zijn en speculeren sommige mensen over het feit dat er wat verdachts gebeurd is rondom de sprintrace in São Paulo, waarbij Verstappen op onbegrijpelijke wijze op de mediumbanden geposteerd werd door Red Bull Racing. Toch doorgaans één van de beste renstallen qua strategie. Dit was natuurlijk een absolute flater. Enfin, de échte waarheid zal wellicht nooit of over pas een hele lange tijd boven tafel komen.

Verstappen snijdt zichzelf in de vingers

Goed, tijd om tot de conclusie van deze column te komen. Naar mijn mening heeft Verstappen zichzelf simpelweg enorm in de vingers gesneden met zijn acties tijdens het Braziliaanse weekend. Volgens Horner, Pérez en Verstappen zelf mag het dan allemaal wel weer pais en vree zijn, toch heb ik daar zo mijn twijfels bij. Ten eerste denk ik dat Pérez simpelweg de hele situatie intern geaccepteerd heeft met de verkeerde intentie: het behouden van zijn Red Bull-stoeltje in zijn rol als tweede rijder. Dat betekent - naar mijn idee - dat er toch nog ergens bij de Mexicaan altijd een soort negatieve nasmaak zal achterblijven na dit weekend en alles wat hij daarvoor voor Verstappen betekend heeft.

Geen goede uitgangspositie. Ik denk dat Verstappen volgend seizoen Pérez weer zeer hard nodig zal gaan hebben als hij voor de derde keer wereldkampioen wil worden. Als er iets is wat de laatste paar races opvalt, is het dat de Mercedessen bezig zijn aan een indrukwekkende opmars. Ik denk dat de ooit zo dominante renstal voor 2023 de zaakjes weer keurig op orde gaat hebben en weer een gooi naar de wereldtitel kan gaan doen. Met twee uitstekende coureurs in de vorm van Russell en Hamilton, wordt het een extra lastig karwei voor Verstappen als hij een teamgenoot heeft die niet meer helemaal bereid is om in zijn dienst te rijden of simpelweg niet altijd voorin te vinden is. Daarvoor moet ook het hoofd van de Mexicaan de goede richting op staan en daar heeft Verstappen ook een belangrijke rol in. We hebben lang genoeg kunnen zien hoe lastig het voor Verstappen was om constant tegen twee Mercedessen te moeten opboksen.

Dat is op het race-technische gebied. Ook qua PR denk ik dat de wereldkampioen geen beste beurt heeft gemaakt in Brazilië. De in Hasselt geboren coureur heeft natuurlijk na een aantal moeilijke jaren juist met zijn puike prestaties een goede reputatie weten op te bouwen, maar afgelopen weekend werd ook op social media duidelijk dat de fans zijn acties niet in dank afnamen. De reacties op Twitter waren bijvoorbeeld allesbehalve mals. Je kan zeggen dat Verstappen er weinig om geeft, maar het is toch wel even lekker om de fans achter je te hebben staan in plaats van tegenover je. Ook binnen Red Bull zelf, dan hebben we het met name over het Pérez-gedeelte van de garage, zal er ongetwijfeld met opgetrokken wenkbrauwen zijn gekeken naar het hele voorval. Conclusie: Verstappen heeft zichzelf in de vingers gesneden.