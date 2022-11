Verstappen klaagt over verwarrende regels na onderonsje met Hamilton

Remy Ramjiawan

Maandag 14 november 2022 06:57

Voor Max Verstappen is het niet helemaal duidelijk hoe het zit qua reglement bij het inhalen van een concurrent. Hij stelt dat het best wel verwarrend is om te weten wanneer je bij een inhaalpoging recht hebt op wat ruimte en wijst naar de verwarring ervan.

De tweevoudig kampioen kende in de Brazilië een veelbewogen middag, waarbij hij een onderonsje had met Lewis Hamilton. De Limburger wilde zich na de herstart ontdoen van de Brit, maar in een poging om Hamilton in te halen in de tweede bocht, kwamen de heren elkaar tegen. De stewards waren van mening dat Hamilton weliswaar iets meer ruimte kon over laten, maar leggen de schuld van het incident bij Verstappen neer, die kon rekenen op een vijf seconden straf.

Verwarrend

Voor Verstappen ligt de oorzaak van de crash ook gedeeltelijk bij onduidelijke regels: "De regels, het is zo verwarrend met hoe ver je langszij moet zijn. En dan krijg je dit soort dingen." Hij is dan ook van mening dat hij wel iets meer ruimte had moeten krijgen van Hamilton. "Ik zou zeggen dat ik voor 85 procent langszij was. Het is nooit mijn bedoeling om te crashen, maar ik kon zien dat hij me gewoon niet de ruimte liet in de bocht en dan botsen we", zo ziet hij.

De FIA heeft de Nederlander een straf gegeven, maar hij ziet het toch anders. "Als hij gewoon een beetje was opgeschoven, dan was hij er waarschijnlijk ook voor gebleven. Het is jammer, want ik wil een goed gevecht", gaat Verstappen verder. Toch kwam het niet zo ver tussen hem en Hamilton: "Eerlijk gezegd, wil ik gewoon racen en ik dacht dat we aan het racen waren. Het is niet zo dat ik er niet ben en je gewoon zomaar kan insturen."