Jeen Grievink

Zondag 13 november 2022 21:17 - Laatste update: 21:26

Hommeles binnen het kamp van Red Bull Racing, zo lijkt het. Max Verstappen negeerde tijdens de Grand Prix van São Paulo een teamorder om Sergio Pérez voorbij te laten. Over de boordradio liet de Nederlander duidelijk weten niet van plan te zijn de Mexicaan zijn positie - en dus de extra WK-punten - te geven.

In de slotfase van de race op het Interlagos, reed Verstappen op de zesde positie. Over de boordradio kreeg hij te horen dat als hij er niet in zou slagen nummer vijf Fernando Alonso in te halen, hij een teamorder zou krijgen en Pérez voor moest laten gaan. De Mexicaan heeft de punten met het oog op het kampioenschap namelijk harder nodig dan Verstappen. De Limburger slaagde er niet in de Alpine van Alonso bij te halen en daarom volgde de aangekondigde teamorder. Verstappen sloeg het bevel echter in de wind en reageerde fel over de boordradio.

Verstappen heeft zijn "redenen" voor negeren teamorder

In de allerlaatste ronde ontving Verstappen de teamorder in zijn oor. "Max, laat Checo alsjeblieft voorbij", zo klonk het. De regerend wereldkampioen gaf geen reactie, waarop zijn engineer de vraag stelde: "Max, wat is er gebeurd?" Vervolgens kwam er wel een reactie van de Nederlander en deze was overduidelijk. "Ik heb het je laatst al verteld, jullie hoeven dit niet nog een keer aan mij te vragen, oke? Ben ik duidelijk?! Ik heb mijn redenen gegeven en daar sta ik nog steeds achter."

Trammelant in kamp Red Bull in slotfase seizoen?

Wat de "redenen" van Verstappen zijn om Pérez er niet voorbij te laten, is niet bekend. Er wordt gesuggereerd dat het wellicht te maken heeft met de situatie in Monaco eerder dit jaar, toen Pérez crashte en Verstappen pole misliep. Wat de reden ook moge zijn, het zorgt ongetwijfeld voor een gespannen sfeer binnen het kamp van Red Bull Racing. Pérez heeft ieder WK-punt namelijk hard nodig met het oog op het coureurskampioenschap. Doordat Verstappen zijn positie niet opgaf, staat de Mexicaan nu op de derde positie, één punt achter rivaal Charles Leclerc. En er staat nog maar één Grand Prix op het programma.