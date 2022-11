Sam Hall & Brian van Hinthum

Zondag 13 november 2022 13:53

De acties van Esteban Ocon en Fernando Alonso tijdens de sprintrace in São Paulo hebben kwaad bloed gezet bij teambaas Otmar Szafnauer. De voorman kan niet begrijpen dat zijn twee coureurs het team zo benadeeld hebben, waardoor zij op zondag als zeventiende en achttiende van start zullen gaan.

De sprintrace van de Grand Prix van São Paulo werd een sessie om zeer snel te vergeten voor het team van Alpine. De Franse renstal zag hoe Ocon en Alonso vroeg in de race tot een botsing kwamen, waardoor de Fransman veel schade opliep en ook Alonso naar binnen moest voor wat reparatiewerkzaamheden. Uiteindelijk de Spaanse coureur nog als vijftiende over de streep te komen, terwijl Ocon het met een teleurstellende P18 moest doen. Na de race vloog de bolide van de Fransman tot overmaat van ramp ook nog in de fik en dus leek de rampdag compleet.

Teleurstelling is groot

Na afloop kreeg ook Alonso nog een straf van vijf seconden, waardoor beide Alpines op zondag vanuit het achterveld moeten vertrekken. Het zorgde voor de nodige woede bij Szafnauer. "We zijn extreem teleurgesteld met het resultaat van de sprintrace van vandaag, die ons in een slechtere positie voor morgen heeft gebracht. We zitten in een heel spannend en competitief gevecht om de vierde plek in het constructeurskampioenschap. Een doel waar meer dan duizend medewerkers dag en nacht voor werken", zegt hij.

Harde woorden

De teambaas vervolgt: "Het is duidelijk dat Esteban en Fernando het veel beter moeten doen met het oog op al het harde werk dat door de rest van het team wordt gedaan. Daarom moeten ze incidenten op de baan vermijden. Beide coureurs hebben het team in de steek gelaten. Ik verwacht morgen veel meer. We moeten er alles aan doen om de punten van dit weekend te herstellen voor het kampioenschap", besluit hij.