Lars Leeftink

Zaterdag 12 november 2022 15:33 - Laatste update: 15:35

Christian Horner heeft teruggeblikt op een spannende en onvoorspelbare kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië. De Brit zag Sergio Pérez tijdens Q3 in de weg gezeten worden door Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen een foutje maakte.

Kevin Magnussen veroverde na een chaotische en onvoorspelbare kwalificatie pole position voor de sprintrace op Interlagos. Verstappen zag hoe Magnussen tijdens de beginfase van Q3 toesloeg door een snelle tijd te noteren. Vervolgens ging het harder regenen, werd de baan natter en konden de coureurs hun tijden niet meer verbeteren. Magnussen eindigde daardoor op P1, voor het eerst in zijn carrière. Verstappen veroverde P2, George Russell P3.

Red Bull

In het persbericht van Red Bull na afloop van de kwalificatie blikt Horner terug op een chaotische kwalificatie. "Ten eerste, goed gedaan door Magnussen en Haas. De omstandigheden waren zwaar, de regen was constant in Q1, Q2 en Q3, maar de coureurs hebben goed werk geleverd door zich een weg te banen naar Q3. Helaas kostte een klein foutje in bocht 8 Max wat tijd, maar desondanks is een plaats op de eerste rij erg positief voor de sprintrace."

Pérez

Horner zag ook dat het niet meezat voor Pérez. "Pérez had de pech dat Charles uitviel met een set inters en ik denk dat Pérez verwachtte dat hij naar de pits zou komen, maar hij bleef buiten. Dit compromitteerde Perez zijn ronde, maar ik weet zeker dat hij vanaf daar morgen goed kan racen. Het belooft een heel spannend Grand Prix-weekend te worden." Verstappen start vanaf P2, Pérez vanaf P9.