Helmut Marko zag dat een probleem met de balans van de auto en een foutje van Max Verstappen er vrijdag voor zorgde dat de Nederlander geen pole position voor de sprintrace van zaterdag kon veroveren. Toch is de adviseur van Red Bull er zeker van dat de Nederlander de sprintrace gaat winnen. Ook blikt hij terug op de fout van Ferrari tijdens Q3.

Tegenover de Duitse tak van Sky Sports, waar Red Bull sinds dit weekend weer mee praat, zegt Marko dat Verstappen problemen had met de balans van de auto. De Nederlander had precies dat wat hij het liefst niet heeft: onderstuur. "Er is nog veel mogelijk. We hadden veel last van onderstuur en dat hebben we niet op kunnen lossen met de afstelling. We weten dat Max niet van onderstuur houdt." Toch zag Marko ook dat Verstappen een fout maakte in Q3. "Zonder het verremmen had hij wel pole position gepakt."

Sprintrace

Marko maakt zich echter voor zaterdag weinig zorgen. Verstappen start vanaf P2, maar de Oostenrijker denkt dat de Nederlander snel langs Magnussen zal gaan en de sprintrace gaat winnen. "We zijn duidelijk sneller dan de Haas. Magnussen is een harde vechter, die met iedereen de strijd aangaat. Max gaat er voor, maar zonder al te veel risico. Ik denk dat hij de zege in de sprint op zaterdag gewoon gaat pakken." Verstappen kan zaterdag zijn derde sprintrace van het seizoen winnen en weer acht punten bijschrijven aan zijn al zo indrukwekkende puntenaantal.

Ferrari

Marko zag ook dat Ferrari tijdens de kwalificatie weer in de fout ging door Charles Leclerc aan het begin van Q3 op intermediates naar buiten te sturen. Dit terwijl de rest op de soft band naar buiten ging. De soft band bleek de juiste band te zijn, want het weer (en daardoor ook de tijden) werd vanaf dat moment alleen maar slechter. Leclerc zou door de verkeerde keuze van Ferrari uiteindelijk op P10 eindigen tijdens Q3. Marko zag ook dat het impact had op de sessie van Pérez. "Het is duidelijk dat hun bandenkeuze fout was. We hebben tegen Pérez gezegd dat hij Leclerc in moest halen of afstand moest creëren. Toen werd hem verteld dat Ferrari naar binnen zou gaan, maar we kunnen natuurlijk niet voorspellen wat Ferrari plant en doet. Daardoor zat hij achter Leclerc vast."