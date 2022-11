Hoe laat begint de sprintrace voor de Grand Prix van Brazilië?

Lars Leeftink

Zaterdag 12 november 2022 08:36 - Laatste update: 09:08

Na de spectaculaire vrijdag in São Paulo staat zaterdag de sprintrace op het programma. Kevin Magnussen gaat deze korte race vanaf pole position beginnen. Hoe laat begint deze race precies?

Het is de derde sprintrace van het seizoen. Eerder won Max Verstappen beide sprintraces, waardoor hij in totaal 16 punten extra wist te verzamelen tijdens een seizoen waarin hij sowieso al domineert. De Nederlander is sinds de Grand Prix in Japan al wereldkampioen, terwijl hij met Red Bull ook sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten kampioen bij de constructeurs is. Verstappen heeft daarnaast veel records verbroken en kan komend weekend zijn vijftiende race van het seizoen winnen. Daarvoor moet hij tijdens de sprintrace eerst nog wel langs Magnussen.

Vrijdag

Na een rustige, zakelijke en gecontroleerde eerste vrije training waarin iedereen de benodigde data verzamelde en kwalificatie runs deed, was vrijdagavond 20:00 uur Nederlandse tijd het moment om te gaan kwalificeren voor de sprintrace van zaterdag. Magnussen bleek, omdat het gedurende Q3 harder ging regenen en de Deen toen bovenaan stond, P1 te veroveren. De eerste pole voor Magnussen en Haas in de Formule 1. Verstappen moest het doen met P2, terwijl George Russell als derde eindigde.

Zaterdag

In deze volgorde gaan de coureurs zaterdagavond 20:30 uur Nederlandse tijd beginnen aan de sprintrace in Brazilië. Er is voor de top acht punten te verdienen, met de winnaar van de sprintrace die acht punten op zijn naam mag schrijven. Voordat dit allemaal gaat gebeuren, is er eerst nog een tweede vrije training. Deze begint om 16:30 uur, met onder meer Logan Sargeant die in actie gaat komen om zijn superlicentie voor volgend seizoen te veroveren. Veel kan er tijdens die sessie echter niet meer aan de auto gedaan worden.