Lars Leeftink

Zaterdag 12 november 2022 12:21 - Laatste update: 12:25

Volgens Otmar Szafnauer zijn Alpine en McLaren eruit en is het contract van Oscar Piastri bij Alpine nu verleden tijd. Dit geeft Piastri de kans om tijdens de testdagen in Abu Dhabi in actie te komen namens McLaren.

De verwarrende situatie omtrent Piastri en zijn toekomst begon toen Fernando Alonso ineens aankondigde te vertrekken bij Alpine en vanaf 2023 bij Aston Martin te gaan rijden. Daar was een stoeltje naast Lance Stroll vrij gekomen omdat Sebastian Vettel een paar dagen daarvoor had besloten na dit seizoen met pensioen te gaan. Vervolgens kondigde Alpine een dag na het vertrek van Alonso aan dat Piastri volgend jaar teamgenoot van Esteban Ocon werd, maar quotes van Piastri waren er niet. Hier bleek een reden voor, want Piastri had helemaal niks getekend. Hij zou, zo bleek, al een akkoord hebben bereikt met McLaren. Volgens Alpine had de Australiër nog een contract, maar de FIA maakte na een lang onderzoek duidelijk dat Piastri en McLaren terecht en op een legale manier al een akkoord hadden bereikt. Meteen daarna bevestigde McLaren Piastri als coureur voor 2023 en nam Alpine zijn verlies. Piastri kon en mocht echter niks doen voor McLaren omdat hij tot eind dit jaar nog een contract had bij Alpine, maar hier lijkt nu dus een oplossing voor te zijn.

Akkoord

Tegenover Motorsport.com zegt Szafnauer, teambaas van Alpine, dat er een deal is tussen Alpine en McLaren om nu al definitief afscheid van Piastri te nemen. De situatie is daarmee afgehandeld. "Er is onderhandeld over een overeenkomst om uit elkaar te gaan. We zetten er een streep onder. Zodra dit seizoen klaar is, is hij vrij om te gaan doen wat hij wil." NA volgende week in Abu Dhabi is Piastri dus geen coureur meer van Alpine, maar van McLaren. Op deze manier kan Piastri de testdagen in Abu Dhabi, na het seizoen, gaan rijden namens McLaren. Ook Nyck de Vries (AlphaTauri), Alonso (Aston Martin) en Pierre Gasly (Alpine) gaan aan die testdagen meedoen om hun nieuwe auto beter te leren kennen. Aan het raceweekend in Abu Dhabi (volgende week) kan Piastri echter niet deelnemen, omdat die sessie nog bij het seizoen 2022 hoort.

2023

In 2023 gaat Piastri de vertrekkende Daniel Ricciardo, landgenoot van Piastri, vervangen. De Australiër stelde de afgelopen jaren teleur en kon niet mee met het niveau van Lando Norris, die Ricciardo zowel op zaterdag als op zondag domineerde. Piastri krijgt vanaf volgend jaar de kans om zich met Norris te meten, waardoor McLaren misschien wel het meest interessante duo voor 2023 in huis heeft. Bij Alpine hebben ze met Gasly dus een vervanger voor de vertrekkende Alonso en Piastri gevonden. Hij zal in 2023 naast landgenoot Ocon gaan rijden voor het Franse team.