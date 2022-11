Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Brazilië

Lars Leeftink

Zaterdag 12 november 2022 09:49 - Laatste update: 09:50

De sprintrace voor de Grand Prix van Brazilië staat zaterdagavond om 20:30 uur Nederlandse tijd op het programma, en de startopstelling heeft na de knotsgekke kwalificatie van vrijdagavond een vrij opvallende volgorde. De FIA heeft deze voorlopige startopstelling bekendgemaakt.

Kevin Magnussen, die gisteren pole position veroverde, start zaterdagavond tijdens de korte race op pole position. De Deen kende vrijdag een fantastische dag, maar zal zaterdag vanaf de eerste bocht waarschijnlijk in de verdediging moeten. Max Verstappen en George Russell staan namelijk naast of achter hem en beschikken over de snellere auto. De top tien wordt verder afgemaakt door Lando Norris, Carlos Sainz (gridstraf van vijf plaatsen is voor de race van zondag), Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez en Charles Leclerc. Veel werk aan de winkel dus voor die laatste drie coureurs na een teleurstellende vrijdag.

De rest

Buiten de top tien kwam Alexander Albon net te kort voor Q3. Hij zal vanaf P11 starten, net voor Pierre Gasly en Sebastian Vettel. De rest van de grid: Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Nicholas Latifi, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Mick Schumacher. Het zal de laatste sprintrace van het seizoen zijn. Verstappen won de vorige twee sprintraces dit seizoen en veroverde daarmee 16 punten. De Nederlander zal zaterdagavond, in de regen, ook de favoriet zijn tijdens de sprintrace in Brazilië.