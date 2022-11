Verstappen kan leven met P2 na chaotische kwalificatie: "We staan alsnog op de eerste rij"

Remy Ramjiawan

Max Verstappen moet na de kwalificatie op Interlagos genoegen nemen met de tweede plek. De Nederlander blokkeerde zijn banden in bocht acht en wist toen al de strijd gelopen was. Kevin Magnussen wist zijn allereerst pole position te pakken in verraderlijke omstandigheden.

Van tevoren waren er al regenbuien voorspeld. Toch blijft het microklimaat boven Interlagos altijd onvoorspelbaar, zo bleek tijdens de kwalificatie. Daar waar de eerste twee sessies nog onder droge omstandigheden werden verreden, viel in Q3 wel een bui. Maar dat gebeurde pas na de rode vlag en toen waren de snelste tijden al neergezet. Verstappen zal zaterdag de sprintrace aanvangen van plek twee en daar is hij niet ontevreden mee.

'Kan gebeuren'

"We wisten dat het op één ronde zou gaan aankomen, want er hing telkens regen in de lucht. Ik was de vierde of vijfde auto en toen blokkeerde ik één van mijn banden in bocht acht en dat kostte me de pole position vandaag", zo blikt de tweevoudig kampioen terug op de kwalificatie. Het waren lastige omstandigheden en dat benadrukt Verstappen dan ook. "In dit soort omstandigheden kan dat gebeuren en we staan nog steeds vooraan. Maar qua positie voor morgen ziet het er goed uit", legt hij uit. De titelhouder vertelt hoe moeilijk de omstandigheden in São Paulo waren: "Het was lastig, want je moet de limiet opzoeken, maar je wil ook geen fouten maken. We bleven kalm in Q1 en Q2 en Q3 was veel meer een loterij, maar we staan alsnog op de eerste rij."

Kansen voor de sprintrace

De tweede plek biedt mogelijkheden voor een overwinning in de sprintrace en nu de kampioenschappen binnen zijn, wil de Nederlander ook genieten. "Ik zal altijd proberen om wat lol te hebben, maar de benadering is altijd hetzelfde. Maar laten we zien hoe competitief we zullen zijn tijdens de race en ook met het weer, want ik heb geen idee wat dat gaat doen", aldus Verstappen.