Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 19:08 - Laatste update: 19:08

De FIA heeft een plan onthuld waarin kunstmatige intelligentie zal worden ingezet om online misbruik aan te pakken. De bond hoopt ermee dat haatdragende taal, beledigingen en pesterijen tot het verleden zullen gaan behoren.

De Formule 1 is vandaag de dag gepolariseerd en diverse fans grijpen hun kans op social media om teams, coureurs of leden van de FIA online aan te pakken. Voormalig wedstrijdleider Michael Masi, maar ook Nicholas Latifi werden aan het eind van vorig jaar slachtoffer van online misbruik, na de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Om deze plaag aan te pakken is de FIA een samenwerkingsverband aangegaan met Arwen.ai. Het bedrijf zet kunstmatige intelligentie in, om de inhoud van een bericht te beoordelen en in het geval van beledigingen te verwijderen.

Beschermen

"Als bestuursorgaan krijgen we soms kritiek voor de beslissingen die we nemen bij het handhaven van technische en sportieve regels. We respecteren dat mensen recht hebben op hun mening en we moedigen vrijheid van meningsuiting aan, maar een toenemend aantal berichten op sociale media bevat een onaanvaardbaar niveau", zo legt FIA-president Mohammed Ben Sulayem uit. De Arabier vervolgt: "Een deel daarvan was gericht tegen medewerkers en vrijwilligers van de FIA. Ik zal altijd opkomen voor mijn medewerkers, officials en vrijwilligers. Dankzij deze mensen kunnen we racen in een veilige en gecontroleerde omgeving. Zonder hen zou er geen race zijn."

Mohammed Ben Sulayem

Coureurs

Niet alleen personeel van de autobond moet het zo nu en dan ontgelden, ook coureurs kunnen op beledigingen rekenen. "We hebben ook de mening van de Formule 1-coureurs gehoord tijdens recente 'Driver Briefings'.. Zij hebben hun bezorgdheid over deze kwestie geuit en zijn vastbesloten actie te ondernemen. We roepen de hele motorsportgemeenschap op om zich te verenigen in deze missie", gaat de president verder.

Drive It Out

Er is al vaker aandacht gevraagd voor het probleem, met onder andere de campagne: Drive It Out. "Onze campagne bouwt voort op het recente Drive It Out-initiatief. We moeten ons allemaal verenigen om actie te ondernemen tegen misbruik, pesterijen en haatdragende taal. We moeten deze plaag op onze sport bestrijden. De expertise van Arwen.ai zal een belangrijk instrument zijn in deze strijd. De eigenaars van de sociale media-platformen hebben ook een rol te spelen", zo wijst hij naar de verantwoordelijken.

We are united in our desire to drive abuse of all kinds out of the sport we love, and we're calling on the entire F1 family to join us#DriveItOut. Together. pic.twitter.com/j0x6vsoars — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

De FIA heeft bevestigd dat een succesvolle test van de technologie al is afgerond en heeft het partnerschap geprezen als een belangrijk onderdeel van een bredere campagne die de FIA in de komende weken zal lanceren. Om met één stem te spreken is de bond in gesprek gegaan met sociale media en andere sportbonden. Meer details over de FIA-campagne zullen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi worden bekendgemaakt.