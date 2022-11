Jorn Schonewille

Maandag 7 november 2022 18:02

Nyck de Vries maakt zich niet druk over het feit dat hij op vrij late leeftijd pas zijn eerste volledige Formule 1-seizoen gaat rijden. De Vries gaat volgend seizoen rijden voor AlphaTauri en is 28 jaar oud wanneer hij begint aan zijn eerste seizoen in de Formule 1.

Als kampioen van de F2 en Formule E heeft Nyck de Vries een goede staat van dienst opgebouwd binnen de racewereld. Lang was de vraag of dat hem ooit een plek in de Formule 1 kon opleveren. Na een sterk debuut als invaller bij het team van Williams waren de kaarten opnieuw geschud en stond De Vries er opeens een stuk beter voor. AlphaTauri pikte De Vries op en dus mag de Nederlander zich voorbereiden op zijn eerste seizoen als coureur in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Leeftijd maar een getal

De Vries is op het moment van aanvang 28 jaar oud en dat is voor een Formule 1-coureur een hoge leeftijd om te beginnen aan je eerste seizoen. Ter vergelijking, Max Verstappen was ruim 10 jaar jonger bij zijn eerste F1-seizoen. De Vries zelf ziet geen nadelen aan zijn leeftijd: ''Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Het maak niet uit hoe ik hier ben gekomen. Dat is voor mij zelfs niet relevant. Het belangrijkste is om de kans te krijgen wanneer je er klaar voor bent'', aldus De Vries in de Beyond the Grid-podcast van de Formule 1.

Achtbaan

''Voor mij persoonlijk is het duidelijk een achtbaanrit geweest. Het voelt nu zelfs beter om de kans te krijgen. Soms dacht ik dat het niet meer realistisch zou zijn, maar ik heb nooit opgegeven'', zegt De Vries over zijn weg naar de Formule 1. De Vries zal volgend jaar samen met Yuki Tsunoda uitkomen voor AlphaTauri. Daarmee neemt hij de plek in van Pierre Gasly die zal uitkomen voor Alpine.