Lars Leeftink

Vrijdag 4 november 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk wie Dietrich Mateschitz op gaan volgen bij Red Bull, heeft Lewis Hamilton uitgelegd waar 'Hammer Time' vandaan is gekomen, kwam Helmut Marko met het verhaal dat Alexander Albon en Max Verstappen in 2020 bijna op coronakamp waren gegaan om bewust besmet te raken en beweerde David Coulthard dat Verstappen wel wat van zijn salaris terug kan storten als Red Bull het financieel echt nodig heeft. Dit is de GPFans Recap van 4 november.

Artikel gaat verder onder video

Coulthard: 'Verstappen kan deel salaris terugstorten om Red Bull te helpen'

Max Verstappen zou Red Bull Racing financieel kunnen ondersteunen door een deel van zijn salaris terug te storten, zo heeft oud-coureur David Coulthard laten weten. Red Bull heeft een financiële klap te verwerken gekregen na hun overtreding van het budgetplafond en Verstappen zou er voor kunnen kiezen de pijn te verzachten. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull Racing installeert maar liefst drie vervangers voor overleden Mateschitz'

Red Bull Racing heeft twee weken na het overlijden van Dietrich Mateschitz (78) vervanging weten op te trommelen binnen het team. De formatie kiest niet voor één CEO, maar voor drie vervangende bestuurders. Het was volgens zoon Mark Mateschitz de wens van diens vader om het stokje op deze manier over te geven. Meer lezen? Klik hier!

Mateschitz besloot vlak voor dood tot bouw nieuwe windtunnel bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing is bezig met het realiseren van een nieuwe windtunnel voor de aerodynamische ontwikkelingen van hun bolides. Het was één van de laatste beslissingen die de recent overleden Dietrich Mateschitz (78) nam bij de Oostenrijkse renstal, zo blijkt uit woorden van teambaas Christian Horner. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes erkent: 'Enige kans om Hamilton voor Verstappen te krijgen was op dat punt'

Lewis Hamilton kwam tijdens de Grand Prix van Mexico als tweede over de streep, maar had stiekem gehoopt op een overwinning. James Vowles, hoofdstrateeg bij Mercedes, erkent dat ze de verkeerde bandenstrategie hanteerde en stelt dat er maar één punt was waarop Hamilton voorbij Max Verstappen kon komen. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull had Verstappen in 2020 bijna naar coronakamp gestuurd: "Was serieus"

Helmut Marko heeft onthuld dat er in 2020 een plan was om de coureurs van Red Bull, toen Max Verstappen en Alexander Albon, op 'coronakamp' te sturen en ze expres en bewust te laten besmetten met corona. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton onthult waar de term 'Hammer Time' vandaan is gekomen

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten hoorden we voor het eerst sinds lange tijd weer eens de befaamde woorden 'Lewis, it's Hammer Time' in de oren van Lewis Hamilton via de boardradio. De Brit zelf heeft nu uitgelegd waar die bekende uitspraak aan zijn adres door is ontstaan. Meer lezen? Klik hier!