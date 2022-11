Brian Van Hinthum

Red Bull Racing heeft twee weken na het overlijden van Dietrich Mateschitz (78) vervanging weten op te trommelen binnen het team. De formatie kiest niet voor één CEO, maar voor drie vervangende bestuurders. Het was volgens zoon Mark Mateschitz de wens van diens vader om het stokje op deze manier over te geven.

Enkele weken geleden kwam de 78-jarige Mateschitz te overlijden na een kort ziekbed. De steenrijke zakenman was in 1994 de co-oprichter van het gigantische bedrijf dat we tegenwoordig allemaal kennen van de energiedrankjes. Vanuit die functie heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld in het oprichten van het Red Bull Racing dat we vandaag de dag kennen. Mateschitz verkocht in 2004 zijn aandeel van 60 procent in het team van Sauber, waar hij in 1995 met Red Bull ingestapt was, om de renstal van Jaguar over te nemen. Dat zou het begin zijn van wat we vandaag de dag kennen als de grootmacht Red Bull Racing.

Idee van Mateschitz

Hoewel de Oostenrijker vaak op de achtergrond bleef, had hij natuurlijk wel degelijk nog altijd een flinke vinger in de pap bij de raceformatie. Ondanks het verlies, gaan de zaken bij Red Bull ook gewoon door en dus is men op zoek gegaan naar vervanging voor de rol van de overleden oprichter. Volgens Motorsport-total is die vervanging nu in kannen en kruiken. Red Bull kiest daarbij niet voor één CEO, maar een drietal bestuurders met elk verschillende taken. Volgens Mateschitz junior was deze constructie "door mijn vader voorgesteld", en wordt deze ondersteund door de Thaise eigenaren.

De namen

Het gaat hierbij om Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) en Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects and Investments). "Franz, Alexander en Oliver waren ons droomteam", zou Mateschitz junior per brief aan het Red Bull-personeel hebben laten weten. Mintzlaff zal de man worden die sportief gezien het meest op de voorgrond zal treden bij Red Bull Racing en AlphaTauri. Hij is onder meer bekend als de man die als bestuursvoorzitter fungeerde bij de Duitse voetbalclub Red Bull Leipzig.