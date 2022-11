Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 november 2022 10:31 - Laatste update: 10:32

Het team van Red Bull Racing is bezig met het realiseren van een nieuwe windtunnel voor de aerodynamische ontwikkelingen van hun bolides. Het was één van de laatste beslissingen die de recent overleden Dietrich Mateschitz (78) nam bij de Oostenrijkse renstal, zo blijkt uit woorden van teambaas Christian Horner.

Enkele weken geleden kwam de 78-jarige Mateschitz te overlijden na een kort ziekbed. De steenrijke zakenman was in 1994 de co-oprichter van het gigantische bedrijf dat we tegenwoordig allemaal kennen van de energiedrankjes. Vanuit die functie heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld in het oprichten van het Red Bull Racing dat we vandaag de dag kennen. Mateschitz verkocht in 2004 zijn aandeel van 60 procent in het team van Sauber, waar hij in 1995 met Red Bull ingestapt was, om de renstal van Jaguar over te nemen. Dat zou het begin zijn van wat we vandaag de dag kennen als de grootmacht Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Toezegging Mateschitz

Zelfs in zijn laatste maanden was de Oostenrijker nog veelvuldig bezig met het reilen en zeilen binnen de Milton Keynes-formatie. Horner onthult namelijk tegenover The Race dat het Mateschitz was die recent opteerde voor het investeren in een nieuwe windtunnel, waarmee er ontwikkeld kan worden op aerodynamisch gebied. De huidige windtunnel van het team van Max Verstappen zou namelijk gedateerd zijn, waarmee men een achterstand zou oplopen ten opzichte van andere teams. "Het was één van de laatste toezeggingen die Dietrich gedaan heeft tegenover de zaak: het investeren in een nieuwe windtunnel", zegt Horner.

OOK INTERESSANT: 'Viaplay-aandeel keldert met dertig procent na forse verliescijfers in derde kwartaal'

Reductie windtunneltijd

De windtunnel van Red Bull kwam recent overigens in het nieuws. Het team heeft namelijk door de overtreding van de budgetcap in 2021 een reductie van tien procent windtunneltijd gekregen voor het seizoen van 2023. Omdat de formatie dit seizoen wereldkampioen is geworden, krijgt men volgens de reglementen al een stuk minder windtunneltijd dan bijvoorbeeld de nummer tien: zeventig procent. Daar bovenop komt dus nog de tien procent reductie, waardoor de totale tijd dus neerkomt op 63 procent van het volledige aantal runs in de windtunnel.