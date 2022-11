Brian Van Hinthum

Donderdag 3 november 2022 19:08 - Laatste update: 19:09

Viaplay zette begin dit jaar voet aan Nederlandse bodem en sindsdien heeft de Scandinavische streamingsdienst er een roerige tijd op zitten. De rechtenhouder van de Formule 1 heeft recent er een financieel gevoelige tik op zitten. Nadat de kwartaalcijfers gepresenteerd werden, zakte de waarde van een Viaplay-aandeel behoorlijk in elkaar.

Nadat de Formule 1-rechten in Nederland een tijd lang in handen waren van Ziggo Sport, besloot het medium niet mee te gaan in de hoge prijzen van het opnieuw kopen van die rechten. Het was destijds de Nordic Entertainment Group die de rechten in Nederland in handen nam en hun streamingsplatform Viaplay naar voren schoof om de races in Nederland te gaan verslaan. Inmiddels wordt er volledig geopereerd vanuit de Viaplay Group AB.

Fors verlies Q3

Die Viaplay Group koos er de afgelopen maanden voor om groots in te zetten op marketing en promotie van het merk. Dat heeft erin geresulteerd dat Viaplay in de kwartaalcijfers van het derde kwartaal een verlies van negen miljoen euro moest overleggen richting de aandeelhouders, zo wist EW Magazine uit te zoeken. Dat is andermaal een deuk in de al niet zo beste reputatie van het platform. Qua beloftes gaat het namelijk allemaal niet van een leien dakje. Zo dook GPFans pas in de belofte dat men zeker zes gratis races zou uitzenden in 2022. Dat is tot nu toe echter alleen tijdens de Dutch Grand Prix gelukt, waardoor de teller op één staat.

Flinke daling aandeel

Daarnaast gaat het ook wat betreft het niet uitzenden van reclames niet best: met enige regelmaat vallen er tijdens de Formule 1-races namelijk wél reclamebanners te zien. Het verlies van het derde kwartaal heeft er bovendien voor gezorgd dat het aandeel van de Viaplay Group binnen één nacht van 24,54 euro naar 17,06 is gekelderd, waaruit blijkt dat het vertrouwen van de beleggers in het bedrijf behoorlijk gedaald is na al het nieuws. Op 10 november zullen CEO Anders Jensen en consorten tijdens een investeerdersdag de beleggers weer aan hun kan moeten proberen te krijgen wat betreft de koers die er gevaren wordt.