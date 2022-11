Jeen Grievink

Vrijdag 4 november 2022 09:47 - Laatste update: 09:51

Lewis Hamilton kwam tijdens de Grand Prix van Mexico als tweede over de streep, maar had stiekem gehoopt op een overwinning. James Vowles, hoofdstrateeg bij Mercedes, erkent dat ze de verkeerde bandenstrategie hanteerde en stelt dat er maar één punt was waarop Hamilton voorbij Max Verstappen kon komen.

Hamilton mocht de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez aanvangen vanaf de derde positie, achter teamgenoot George Russell en polesitter Verstappen. Mercedes koos er als enige in de kopgroep voor om op de medium band te beginnen. Achteraf de verkeerde keuze, want hoewel Hamilton goed in het spoor wist te blijven van Verstappen in de eerste stint, kon hij nooit echt een aanval plaatsen. Dit was wellicht anders geweest als de W13 van Hamilton bij de start was uitgerust met het rode, zachtste rubber. Verstappen stond namelijk ook op deze snellere band. Vowles, verantwoordelijk voor de strategie bij de Zilverpijlen, erkent dat hier een fout is gemaakt.

Mercedes erkent foute bandenkeuze Hamilton bij de start

In de F1 Nation-podcast legt Vowles uit dat ze met Hamilton en Russell de verkeerde keuze hebben gemaakt door op de medium band te beginnen. "We hebben het verkeerd aangepakt, we hadden moeten beginnen op de softs, al ben ik niet erg ontevreden over waar we uiteindelijk zijn gefinisht", zo zegt Vowles. Hamilton kon geen aanval plaatsen bij de start, maar wist vervolgens wel een minimaal gat vast te houden richting Verstappen. De coureur uit Stevenage kwam echter nimmer binnen de gewenste DRS-afstand, iets dat mogelijk op de snellere rode band wel was gelukt.

Hamilton zou één kans hebben gehad om Verstappen te pakken

Vowles denkt dat er eigenlijk maar één serieuze kans was om Verstappen voorbij te gaan, en dat was beginnend op de zachte band, bij de start, in de eerste bocht. "Dat was de enige manier om voorbij hem (Verstappen, red.) te kunnen komen in bocht 1", zo legt de hoofdstrateeg uit. "Dat was de enige manier om het te kunnen doen. Zij (Red Bull) hadden een auto met slechts een klein beetje meer pace dan wij."