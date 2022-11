Jeen Grievink

Woensdag 2 november 2022 14:11 - Laatste update: 14:12

Lewis Hamilton (37) gaat langzaam maar zeker richting het einde van zijn carrière, maar op korte termijn hoeven we nog geen afscheid te verwachten. De Brit zinspeelt op een contractverlenging. Toto Wolff zegt echter dat Hamilton zich bewust is van het feit dat hij "op een dag niet meer de beste zal zijn".

Hamilton rijdt al jarenlang in de Formule 1, maar behoort nog steeds tot één van de besten op de grid. Hij veroverde al zeven wereldtitels en is vastberaden nog meer successen te behalen in de nabije toekomst. Het contract van de coureur uit Stevenage loopt nog tot en met volgend jaar, maar Hamilton heeft al aangegeven deze graag open te breken. Wolff liet in een eerder stadium nog weten dat het maar zo kan zijn dat Hamilton nog vijf jaar actief blijft in de koningsklasse. Beide heren weten echter ook dat de houdbaarheid van Hamilton niet oneindig is. Dat realiseert de coureur zich zelf ook, zegt Wolff.

Hamilton kent zijn positie in zijn carrière

"Lewis is volwassen en zich er volledig van bewust van waar hij staat in zijn carrière", zo begint Wolff in de Performance People-podcast. Hamilton realiseert zich dat hij op den duur aan kwaliteit zal inboeten, maar volgens Wolff is dat nu nog niet aan de orde en is Hamilton momenteel nog de beste op de grid. "Hij laat zich niet leiden door zijn emoties, wat ik bij andere sporters heb gezien die denken dat ze eeuwig kunnen doorgaan en zich hier aan vastklampen. Lewis is rationeel en intelligent genoeg."

Hamilton weet dat hij op een dag niet meer de beste zal zijn

Wolff vervolgt: "Lewis zei: 'ik weet dat ik een houdbaarheid heb als coureur, dat is duidelijk.' Je kunt die houdbaarheid wat verlengen door een bepaalde levensstijl te hanteren, door heel gedisciplineerd te zijn." Maar zowel Wolff als Hamilton weten dat het kantelpunt ooit gaat komen, al is dat volgens eerstgenoemde nu absoluut nog niet het geval. "Hij weet dat hij op een dag niet meer de beste zal zijn, maar dat is nog niet gebeurd."