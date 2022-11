Jeen Grievink

Vrijdag 4 november 2022 14:43 - Laatste update: 14:56

Max Verstappen zou Red Bull Racing financieel kunnen ondersteunen door een deel van zijn salaris terug te storten, zo heeft oud-coureur David Coulthard laten weten. Red Bull heeft een financiële klap te verwerken gekregen na hun overtreding van het budgetplafond en Verstappen zou er voor kunnen kiezen de pijn te verzachten.

Red Bull Racing overtrad in 2021 het budgetplafond van de FIA en dat kwam ze op een dubbele straf te staan. De Oostenrijkse renstal moet maar liefst 7 miljoen dollar boete betalen en krijgt daarnaast tien procent minder ontwikkelingstijd in de windtunnel voor volgend jaar. De boete heeft een behoorlijke impact op Red Bull, zo stelt Coulthard, al zal Verstappen daar persoonlijk niets van merken. De regerend wereldkampioen is met zijn salaris echter wel dé grootverdiener van de Formule 1, en dus zou hij financieel kunnen bijspringen om de pijn voor zijn team te verzachten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff: "Hamilton (37) weet dat hij op een dag niet meer de beste zal zijn"

Verstappen kan Red Bull financieel uit de brand helpen

Verstappen is niets verplicht, maar volgens Coulthard zou hij er wel voor kunnen kiezen om zijn team deels uit de brand te helpen. "Natuurlijk, hij voelt mee met zijn team, ze incasseren een financiële klap", zo vertelt de 51-jarige Schot in gesprek met Channel 4. Coulthard weet dat het een publiek geheim is dat Verstappen een astronomisch salaris opstrijkt bij Red Bull. Een klein gedeelte hiervan terugstorten om zijn team uit de financiële brand te helpen, zou daarom een optie kunnen zijn. "Hij verdient een significant bedrag aan geld. Als hij zich er heel slecht door zou voelen, kan hij helpen door het team te financieren."

OOK INTERESSANT: Mercedes erkent: 'Enige kans om Hamilton voor Verstappen te krijgen was op dat punt'

Verstappen volledig gefocust op zijn eigen taak

Verder ligt Verstappen volgens Coulthard niet wakker van de politieke gebeurtenissen rondom Red Bull Racing en de sport. "Ik denk dat Max zó gefocust is op wat hij zelf moet doen. Hij is gewoon volledig verdoofd voor de politieke kant." Coulthard zelf lijkt er ook niet wakker van te liggen. Volgens hem is er altijd wel wat "achtergrondruis in de Formule 1".