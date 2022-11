Lars Leeftink

Helmut Marko heeft onthuld dat er in 2020 een plan was om de coureurs van Red Bull, toen Max Verstappen en Alexander Albon, op 'coronakamp' te sturen en ze expres en bewust te laten besmetten met corona.

Uiteindelijk besloot Red Bull het toch maar niet te doen. Het idee was er omdat corona begin 2020 voor het eerst om de hoek kwam kijken en het Formule 1-seizoen voor de deur stond. Onder meer het Formule 1-seizoen zou dat jaar op zijn kop gezet worden. Vanaf de zomer werd er pas geracet in de Formule 1 en er werden enorm veel maatregelen getroffen. Er mochten onder meer geen fans aanwezig zijn tijdens de race en mondkapjes op het circuit waren verplicht. Zeker omdat de kennis over het virus toen niet zo groot was als nu, twijfelde Marko en zijn team over het expres laten besmetten van Verstappen en Albon.

In gesprek met Car and Driver zegt Marko, adviseur bij Red Bull, dat het plan bijna was uitgevoerd. Op deze manier zouden de coureurs namelijk immuniteit opbouwen en dacht het team (met de kennis van toen) dat ze niet meer besmet konden worden. "Het was serieus. Artsen geloofden dat als je het eenmaal had, je het niet nog een keer zou kunnen krijgen. Het was toen nog niet bekend dat je het een tweede en een derde keer kon oplopen. En we hebben jonge en sterke mensen. Het is wat dat betreft net als de griep."

De gedachte achter het idee was eenvoudig. Marko wou met Red Bull namelijk geen enkel risico nemen met Verstappen en Albon. "Stel je voor dat Max Verstappen het vorig jaar op het verkeerde moment had opgelopen. Zijn kansen op het kampioenschap zouden verdwenen zijn als hij een race of twee had moeten missen." Uiteindelijk liep Verstappen, in ieder geval niet op een belangrijk moment, corona op en reed hij elke race in 2020 en 2021. Verstappen zou in 2021 wereldkampioen worden, voor het eerst in zijn carrière. In 2020 moest de Nederlander nog toekijken hoe Hamilton wereldkampioen werd.