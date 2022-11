Lars Leeftink

Helmut Marko is van mening dat het 'niet goed is voor je carrière' als je teamgenoot van Max Verstappen bent of bent geweest. De Nederlander, inmiddels tweevoudig wereldkampioen, zorgt er volgens de Oostenrijker vaak voor dat zijn teamgenoten op zoek gaan naar oplossingen die er eigenlijk niet zijn.

Verstappen begon in 2015 in de Formule 1 als coureur van Toro Rosso (nu AlphaTauri). Toen was Carlos Sainz zijn teamgenoot. In plaats van de Spanjaard werd Verstappen in 2016 gepromoveerd naar Red Bull als vervanger van Daniil Kvyat. Hij deed het bij Red Bull meteen uitstekend als teamgenoot van Daniel Ricciardo en nam snel zijn status als kopman over. Ricciardo vertrok om deze reden vervolgens naar Renault, waarna Pierre Gasly en Alexander Albon het mochten proberen. Ook zij kregen het niet voor elkaar om in de buurt van Verstappen te komen en hem voorin te assisteren. In 2021 kwam Sergio Pérez, en dit bleek een succesvolle zet. Pérez won sindsdien drie races en Verstappen werd in 2021 en 2022 wereldkampioen. Red Bull werd als team in 2022 kampioen bij de constructeurs, voor het eerst sinds 2013.

In gesprek met Car and Driver zegt Marko, adviseur van Red Bull, dat de teamgenoten die Verstappen heeft gehad allemaal tot het uiterste gaan en zijn gegaan om hem te evenaren en het verschil zo klein mogelijk te houden. "Ze vergelijken hun auto's met die van Verstappen: heb ik hetzelfde materiaal, hoe kan ik hem verslaan? Dat kunnen ze niet, dus proberen ze de afstelling van de auto te veranderen of hun rijstijl aan te passen."

Volgens Marko hebben de prestaties van Verstappen veel impact op hun teamgenoten. "Natuurlijk kan zo'n iemand niet accepteren dat hij gewoon niet zo goed is als Verstappen. Op een gegeven moment moet je wel erkennen dat er iemand is die speciaal is en je hem gewoon niet kunt verslaan. Het is mijn taak om ze dat te laten begrijpen. Is dat wreed? Dat denk ik niet." Volgens Marko is het helemaal niet goed voor de huidige carrière en de toekomst van een coureur om teamgenoot van Verstappen te zijn. "Max als teamgenoot hebben is niet zo goed voor je carrière. Hij is heel bijzonder." Dit geldt vooral voor Ricciardo, die daarna nooit meer zijn vorm uit het verleden heeft gehaald. Albon kreeg een nieuwe kans bij Williams, terwijl Gasly het van de vijf coureurs die Verstappen als teamgenoot hebben gehad momenteel het beste doet. De Fransman heeft zich laten zien bij AlphaTauri en gaat vanaf 2023 rijden voor Alpine. Sainz is nu coureur van Ferrari, maar won dit seizoen pas zijn eerste F1-race. Over Pérez valt, aangezien hij momenteel teamgenoot van Verstappen is, nog niet zoveel te zeggen. Voorlopig staat de Mexicaan ook nog onder contract bij Red Bull.