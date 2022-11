Jeen Grievink

Vrijdag 4 november 2022 16:38 - Laatste update: 17:11

Red Bull Racing lijkt een luxeprobleem te hebben wat betreft het seizoen van 2026 en daarna. Na het afketsen van de motorendeal met Porsche, flirtte de Oostenrijkse renstal openlijk met Honda omtrent een volledige terugkeer. Nu blijkt echter dat Red Bull nog wel meer te kiezen heeft. Dit zegt topman Dr. Helmut Marko.

Nadat Honda semi uit de Formule 1 stapte en puur een ondersteunende rol ging vervullen achter de schermen bij Red Bull Racing, zag Porsche haar kans schoon om in te stappen bij de kampioensformatie. Hoewel een deal dichtbij leek, ketste deze uiteindelijk toch af. De Duitse sportwagenfabrikant wilde een meerderheidsbelang binnen de rode stier, iets dat de kopstukken - waaronder Marko - niet zagen zitten. Vervolgens klonken er geluiden dat Honda een volledige terugkeer naar de sport overwoog en Red Bull bevestigde deze geruchten. Marko zegt nu dat er inderdaad gesprekken zijn, maar dat zijn formatie meer ijzers in het vuur heeft.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull voert gesprekken met Honda voor 2026

Red Bull richtte kortgeleden het bedrijf Red Bull Powertrains op, waarmee het - met behulp van Honda - haar eigen motoren ontwikkelt. Dit project kost echter veel geld en genereert geen directe inkomsten. Een samenwerking met een externe partij blijft daarom interessant voor Red Bull. Honda is op de achtergrond nog betrokken bij de Oostenrijkse renstal, maar deze samenwerking kan vanaf 2026 verder geïntensiveerd worden. Daarover wordt nu gesproken, erkent Marko. "Er zijn gesprekken gaande, we moeten nu gaan kijken (wat we willen, red.)", zo vertelt de man uit Graz in gesprek met het Duitse Motorsport-Magazin.

OOK INTERESSANT: Wolff vindt Hamilton (37) nog steeds de beste coureur op de grid: 'Want dat is nog niet gebeurd'

Wat kan en wil Honda bijdragen vanaf 2026?

Een terugkeer van Honda is denkbaar, maar niet op de 'Porsche-manier'. "Er komt geen 50/50-constructie", zo is Marko glashelder. Red Bull wil eigen baas blijven. Motorfabrikanten voor 2026 kunnen tot half november ingeschreven worden, maar dit lijkt voor Red Bull geen reden om haast te maken met de onderhandelingen. "Dat is niet echt een probleem voor ons. Tenzij Honda met een eigen motor wil komen", zo zegt Marko. Dit roept dan wel de vraag op welke rol Honda nog kan en wil spelen binnen Red Bull.

De MGU-K zou iets kunnen zijn waarbij Honda gaat helpen. De Japanners hebben een ultramoderne infrastructuur in Sakura, terwijl Red Bull Powertrains nog niet over de nodige elektrische expertise beschikt. Porsche zou immers ook de MGU-K voor haar rekening nemen, mits de deal was doorgegaan.

OOK INTERESSANT: VIDEO'S: Red Bull racet compleet onverwachts in Las Vegas, ook dwars door casino

Geen Hyundai of KIA, maar wie wel?

Maar Honda moet waken voor andere kapers op de kust, zo blijkt. "Het is niet onze enige optie", aldus Marko. Er gaan geruchten dat Hyundai en KIA geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de Formule 1, maar zij zijn geen optie voor Red Bull. "Maar we hebben andere alternatieven", zo blijft Marko geheimzinnig. Mogelijk doelt de Oostenrijkse topman op Bosch en Schäffler. Zij hebben al aandrijvingen ontwikkeld voor de Formule E en een MGU in de elektrische klasse is enigszins vergelijkbaar met de MGU-K uit de koningsklasse.