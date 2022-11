Jeen Grievink

Vrijdag 4 november 2022 13:25 - Laatste update: 13:27

Red Bull Racing heeft compleet onverwacht een show weggegeven in Las Vegas, de Amerikaanse stad waar volgend jaar voor het eerst een Grand Prix wordt gereden. Op social media doken beelden op van een Red Bull, die dwars door de straten - en door het casino - van Las Vegas scheurde.

Volgend jaar november reist het Formule 1-circus voor het eerst af richting de Amerikaanse staat Nevada, om daar de spectaculaire Grand Prix van Las Vegas af te werken. Maar om de fans alvast een voorproefje te geven, verscheen Red Bull gisteren plots met een bolide op de strip om daar een show weg te geven. Volgens de geruchten was het Sergio Pérez die achter het stuur zat, maar dit is niet officieel bevestigd. Red Bull baarde ook opzien door haar racemonster dwars door een casino te laten rijden. De beelden zijn hieronder te bekijken.

Artikel gaat verder onder video

5 november speciaal Launch Event in Las Vegas

Het lijkt er op dat we nog meer racebeelden mogen verwachten vanuit Las Vegas, want op 5 november aanstaande staat er een speciaal Launch Event op het programma, zo meldt de officiële website van de Formule 1. Daar zullen naast Pérez, ook Lewis Hamilton, George Russell en Alexander Albon aanwezig zijn. Voor de Amerikaanse fans worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kunnen ze deelnemen aaneen Pit Stop Challenge, zijn er Esports-simulators aanwezig om zelf te kunnen racen en worden er fotomomenten ingelast. Het evenement wordt afgesloten met een afterparty in de OMNIA Nightclub.