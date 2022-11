Jeen Grievink

Maandag 31 oktober 2022

Lewis Hamilton heeft weliswaar zeven wereldtitels achter zijn naam staan, maar Fernando Alonso gaf onlangs aan meer waarde te hechten aan de twee titels van Max Verstappen, omdat hij niet enkel met zijn teamgenoot hoefde af te rekenen. Deze opmerkingen maken Hamilton "aan het lachen", zo zei hij in Mexico.

Het gaat al even heen en weer tussen Alonso en Hamilton, sinds eerstgenoemde enkele pittige uitspraken deed over de behaalde wereldtitels van de Mercedes-kopman. Alonso liet in een interview weten dat "een kampioenschap minder waarde heeft" als je alleen met je teamgenoot hebt moeten vechten. Hamilton hoefde eigenlijk alleen af te rekenen met Nico Rosberg en Valtteri Bottas om zijn wereldtitels te veroveren, terwijl Verstappen er in de ogen van Alonso harder voor moest knokken. "Ik heb Max niet zien vechten met Pérez of Albon om races te winnen", zo zei de Spanjaard. Hamilton reageert nu op de 'Verstappen-opmerkingen' van Alonso.

Hamilton moet "beetje lachen" om opmerkingen Alonso

Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix werd Hamilton tijdens de persconferentie gevraagd naar de woorden van Alonso en wat dit met hem doet. Kort daarvoor had Hamilton al subtiel gereageerd door een foto van hem en Alonso uit 2007 op Twitter te plaatsen, begeleid door een emoji van een duimpje. "Ik heb al een reactie gegeven via dat duimpje", zo lacht Hamilton, om vervolgens op een serieuzere toon door te gaan: "Ik heb er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Om eerlijk te zijn maakt het me een beetje aan het lachen."

Woorden Alonso "doen er niet echt toe" volgens Hamilton

Hij vervolgt: "Ik heb geprobeerd om heel respectvol te blijven gedurende de jaren. Als voorbeeld: als je mij zou hebben gevraagd wie de beste coureur is in mijn ogen, dan zal ik altijd proberen lovende woorden te spreken. Het is absoluut interessant om te horen wat er gezegd is (door Alonso, red.), maar het doet er niet echt toe, vandaar ook dat duimpje omhoog (op Twitter, red.)."