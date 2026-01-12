Grosjean herenigd met helm van crash die F1-carrière beëindigde | F1 Shorts

Met het ingaan van 2026 komt ook het avontuur van Zhou Guanyu bij Ferrari ten einde. De Chinese coureur reed vanaf 2022 voor Alfa Romeo, dat vanaf 2026 als Audi op de startgrid zal staan. Zhou wist in zijn tijd in de Formule 1 geen grote indruk te maken en werd na het seizoen 2024 vervangen. Vanaf dat moment vervulde hij de rol van reservecoureur bij Ferrari, maar ook dat avontuur is nu voorbij. “Dankbaar voor de inzet en bijdrage van Zhou Guanyu als Ferrari-reservecoureur dit seizoen! We wensen hem het allerbeste voor de toekomst,” zo schrijft het team op X.