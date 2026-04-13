close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Jos Verstappen in Monaco

Jos Verstappen reageert fel op Ralf Schumacher: 'Hij praat een hoop bullshit'

Jos Verstappen in Monaco

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Ralf Schumacher vindt Red Bull Racing momenteel geen aantrekkelijke bestemming en stelt dat er chaos heerst binnen het team. De Duitser meent dat Max Verstappen desondanks niet zal weglopen voor de problemen. Die uitspraken zijn echter volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij Jos Verstappen, die via sociale media ongezouten uithaalt naar Schumacher.

In de Backstage Boxengasse-podcast laat Schumacher zijn licht schijnen over de huidige situatie bij de Oostenrijkse renstal. Schumacher is stellig over de huidige aantrekkingskracht van het team. "Ik denk dat je nu gewoon eerlijk moet zijn en moet zeggen dat Red Bull in de huidige situatie niet echt aantrekkelijk is", stelt de analist van Sky Deutschland. Hij wijst daarbij op de overgang naar de nieuwe eigen krachtbron, de DM01. "Het is momenteel weer een langetermijnproject. Allereerst is er de motorontwikkeling, die ze overigens goed hebben gedaan". Ondanks indrukwekkende prestaties op de rechte stukken, kampt de nieuwe motor dit seizoen nog met betrouwbaarheidsproblemen.

Weglopen past niet bij karakter

Door de tegenvallende resultaten en een flinke achterstand op koploper Mercedes, draait de geruchtenmolen over een mogelijk vertrek van de Nederlander op volle toeren. Schumacher denkt echter niet dat Verstappen de handdoek in de ring gooit. "Als Verstappen zou vertrekken, zou dat lastig zijn", zegt hij. De Duitser vervolgt: "Zo is het nu eenmaal: mensen hebben zich heel sterk op Verstappen gefocust, en terecht gezien zijn successen. Maar ik geloof nog steeds niet dat hij zal vertrekken". Volgens Schumacher zou een transfer op dit moment het verkeerde signaal afgeven. "Zomaar vertrekken in een situatie waarin het team niet draait en de auto niet werkt... Dat zou een soort weglopen zijn", legt hij uit. "Dat past niet bij zijn karakter. Integendeel, ik geloof dat het belangrijk voor hem is om het team weer naar voren te brengen".

Jos in de aanval

Naast de technische uitdagingen signaleert Schumacher ook organisatorische problemen bij de renstal. "Maar het team zelf is momenteel een beetje chaotisch, het gaat alle kanten op. Er is geen duidelijke communicatie naar de buitenwereld", merkt hij op. Hij wijst daarbij specifiek naar de afwezigheid van Helmut Marko, die na vorig seizoen zijn operationele rol neerlegde en inmiddels als ambassadeur van de Oostenrijkse Grand Prix fungeert. Marko was dit seizoen nog niet fysiek aanwezig bij de overzeese races. "Helmut Marko ontbreekt ook als figuur om een soort sturing te geven", aldus Schumacher. De uitgebreide analyse van Schumacher is duidelijk niet goed gevallen bij het kamp-Verstappen. Jos Verstappen reageert kort maar uiterst krachtig op de uitspraken van de voormalig Formule 1-coureur. "Ralf praat een hoop bullshit", luidt het geïrriteerde oordeel van Jos the Boss.

Ontdek het op Google Play
x